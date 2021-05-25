«الناشرين الإماراتيين» تطلق برنامج تدريب لدعم النشر

الشارقة (الاتحاد)

دعماً ومساندةً لقطاع النشر، أطلقت جمعية الناشرين الإماراتيين «برنامج تدريب الناشرين»، الذي يعتبر أحدث مشاريعها الرامية للنهوض بالقطاع، ويُعنى بتقديم حزمة متكاملة من ورش العمل التدريبية للمهتمين بصناعة النشر، والعاملين فيه محلياً وإقليمياً.

وتهدف الجمعية من خلال إطلاقها للبرنامج لأن يكون الوجهة المحلية والعربية الأولى من نوعها التي تخدم إنتاج كتبٍ ذات مضامين وجودة عالية، حيث ستقدم حزمة من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في حقول الكتابة والنشر والتوزيع والتحرير والطباعة والتسويق وغيرها، بما يرسّخ أفضل الممارسات المتعلقة بالنشر المحلي والعربي، ويوفّر أفضل مستويات التدريب التي تسمح بتبادل أكبر للخبرات والمعارف، وتدفع نحو الارتقاء بهذه الصناعة الإبداعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني في العام 2021 لمجلس إدارة الجمعية الجديد الذي عُقد خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع والموافقة على محضر اجتماع المجلس السابق، وإلى جانب ذلك، شارك فيه 13 ناشراً بـ166 عنواناً في المعرض عبر مشروع «منصة» الذي يتيح المجال لأصحاب دور النشر المشاركة وعرض أعمالهم الأدبية في مختلف المحافل والمعارض المحلية والعربية والدولية من خلال جناح منفصل. ويتسنى ذلك للراغبين بالتسجيل في الدورات التي يقدمها البرنامج، عبر الدخول إلى موقع الجمعية الرسمي عبر شبكة الإنترنت www.epa.org.ae والاطلاع على الشروط واللوائح الخاصة للاستفادة من برنامج الورش التي تقدمها.

وحول هذا المشروع قال علي عبيد بن حاتم، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين: «يتماشى إطلاق البرنامج مع رؤية الجمعية الرامية إلى النهوض بصناعة النشر في دولة الإمارات والعالم العربي وتعزيز استدامتها، من خلال تزويد جميع أصحاب المصلحة عبر سلسلة التوريد، بالمعارف والمهارات والأدوات الأساسية التي تمكنهم من الاطلاع على أحدث التطورات والابتكارات في هذا المجال».

وأضاف رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين: «نلتزم من خلال البرنامج بتقديم خدمات تدريب عالية الجودة بالتعاون مع نخبة من الخبراء الدوليين، كما يعمل على ترسيخ أفضل الممارسات من أجل تأسيس أجيال واعية ومبتكرة في مجال النشر، ونتطلع إلى توسعة نطاق الدورات التدريبية والخدمات التي يقدمها البرنامج، ليصبح مركزاً إقليمياً رائداً في قطاع النشر».

كما ناقش مجلس إدارة الجمعية خطة إنشاء شركة التوزيع التي وجه بإنشائها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحثوا تأثيرها على واقع صناعة النشر في الإمارات والمنطقة.