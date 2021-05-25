«الشارقة للتراث» يبحث التعاون الثقافي مع أرمينيا

الشارقة (وام)

بحث وفد من معهد الشارقة للتراث خلال زيارته جمهورية أرمينيا سبل التعاون والتبادل الثقافي والعلمي بين المعهد ومتحف «ماتيناداران» في العاصمة يريفان الذي يعتبر من أشهر المتاحف في أرمينيا، وهو المختص بالمخطوطات وطرق حفظها.

وضم الوفد الذي ترأسه الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس المعهد، كلاً من أحمد الدح، رئيس قسم العلاقات الدولية في المعهد، وموزة النعيمي، منسق علاقات دولية، وموزة الغفلي، موظف مختبر في المعهد، وكان في استقباله فاهان تير جيفونديان مدير متحف «ماتيناداران» وفارتي كيشيشيان رئيس قسم العلاقات الدولية به.

وقال عبدالعزيز المسلم: «أتاحت لنا الزيارة التعرف على تراث وتاريخ أرمينيا من خلال الجولات التي قمنا بها داخل المتحف الذي يعبر عن المخزون الثقافي والتراثي لأرمينيا من خلال مخطوطات عديدة ونادرة، إلى جانب تفقد دار المخطوطات القديمة في المتحف والتي تعتبر أكبر مستودع للمخطوطات الأرمنية الثمينة في العالم، وتضم آلاف المخطوطات من مؤلفات العصور القديمة والوسيطة للأدباء والعلماء الأرمن في مختلف ميادين التاريخ والفلسفة والحقوق والفلك والفنون والآدب وغيرها».

وأعرب المسلم عن شكره وتقديره لمتحف «ماتيناداران» والقائمين عليه.. مشيراً إلى أن المعهد وجه دعوة لمدير المتحف لزيارة الشارقة والتعرف على تراث الإمارات عموماً وتراث الشارقة خصوصاً، وبحث سبل تعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية في الجانب الثقافي والتراثي.