شما المزروعي: ثقافة القراءة تسهم في تكوين الشخصية الواعية

أبوظبي (الاتحاد)

«أطلق مركز الشباب العربي» كتاب «مدوّنات الشباب العربي»، الذي يوثّق التجارب والمحطات الأساسية في حياة الشباب الشخصية والأكاديمية والمهنية، خلال جائحة كورونا، وذلك على هامش مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في ركن النشر الرقمي EZONE.

وتشارك إدارة المركز في الجلسات الحوارية التي ينظمها المعرض عن قيادة الشباب جهود ترسيخ ثقافة القراءة، وتعزيز دورها في بناء اقتصادات المعرفة والمجتمعات الإنسانية التي تحترم قيم التنوع الثقافي والتبادل المعرفي. وكان مركز الشباب العربي دعا مع بدء تفشي جائحة كورونا الشباب من مختلف أرجاء العالم العربي لتدوين أفكارهم وتجاربهم ويومياتهم في منازلهم ومع أسرهم ومحيطهم أثناء فترة التعايش مع الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية التي رافق تفشي الوباء عالمياً.

مدوّنات الشباب العربي

وشكّلت مدونات الشباب العربي التي جمعها الكتاب وأصدرها مركز الشباب العربي، بنسختين ورقية ورقمية، متنفساً للشباب والشابات في العالم العربي وسجلاً ليومياتهم ومبادراتهم الإيجابية لمساعدة محيطهم ومجتمعاتهم على تخطي الآثار السلبية للجائحة.

وقالت معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي: «ثقافة القراءة تسهم في تكوين شخصية الشباب الواعي المنفتح على قيم التعاون الإنساني والتواصل الحضاري والاحترام المتبادل، والاستفادة من التجارب الأخرى الناجحة والتلاقي الفكري بين الثقافات والشعوب. وتبني بيئة إيجابية تسهم في تطوير التحصيل المعرفي للشباب بوسائله المختلفة، والذي تعززت أهميته أكثر اليوم في عصر المهارات والمعرفة.»

وأضافت معاليها: «الكتاب، رقمياً كان أم ورقياً، هو وعاء للمعرفة وأداة مجرّبة لتطوير الذات، والتعلم من الخبرات، وخاصة بالنسبة للشباب الذين يتطلعون إلى إحداث فارق نوعي يستمر أثره المستدام في حياتهم وحياة مجتمعاتهم».

بدوره، قال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي: «من خلال التدوين يمكننا توثيق تجاربنا والدروس التي نتعلمها للأجيال، والتقنية مكنتنا اليوم من الوصول إلى مدونات من مختلف أنحاء العالم العربي، وأتاحت للشباب التعبير عن خواطرهم وأفكارهم وتصوير مشاهد هذه التجربة الإنسانية لتشكل مدونات الشباب العربي مرجعاً لأهمية دورهم المحوري في هذه المرحلة.»

وأضاف النظري: «انطباعات الشباب عن الواقع هي سجل للحاضر ونافذة على المستقبل بما تقدمه من أفكار مبتكرة للتعامل مع التحديات والاستعداد بشكل أكثر مرونة لتصميم غد أفضل. وهذا ما تقدمه مدونات الشباب العربي التي نطلق نسختها الأولى من المنصة العالمية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.»

وتأتي مشاركة مركز الشباب العربي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب لتعزز وصول الشباب العربي إلى المحتوى الهادف والمفيد الذي ينمّي إمكاناته المعرفية والفكرية، وتدعم الارتقاء بقدراتهم، وتمكينهم بالمعرفة والأفكار الجديدة.