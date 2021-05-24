توقيع 4 إصدارات جديدة لنادي تراث الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات عدداً من الإصدارات الجديدة خلال مشاركته في الدورة الثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي تستمر فعالياته حتى 29 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

شهدت منصة توقيع الكتب في المعرض في يوميه الأول والثاني توقيع 4 إصدارات للمركز، وهي كتاب «مناهج البحث العلمي في التراث الثقافي غير المادي» للدكتور داوود الشمري، و«المتاحف الخاصة في الإمارات» للباحث والشاعر محمد الحبسي، و«تاريخ الإمارات عبر العصور» لنخبة من المؤرخين والباحثين العرب والإماراتيين من إعداد الدكتور محمد فاتح زغل، و«ملابس وحلي سكان إمارة أبوظبي» لبثينة القبيسي، ومن ضمن الإصدارات الجديدة للمركز أيضاً كتاب بعنوان: «محطات في تراث وتاريخ أبوظبي» لشمسة حمد العبد الظاهري.

وقالت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، إن نادي تراث الإمارات يحرص على المساهمة المستمرة في تفعيل مسيرة الحراك الثقافي والمعرفي، ويركز جهوده على دعم الثقافة التراثية ورفدها بكل ما يعزز انتشارها ويدعم حيويتها، لإدراكه أن المعرفة عامة والثقافة التراثية خاصة تعدان من المقومات الأساسية التي تؤسس لحفظ الموروث ونقله للأجيال الناشئة وتعزيزه في نفوسهم وتعريف الآخرين به. وأشارت المنصوري إلى أن النادي يشارك في المعرض بأكثر من 150 عنواناً متنوعاً في شتى مجالات التراث والتاريخ والشعر والأدب الشعبي، وذلك في إطار حرصه على الموروث الوطني واهتمامه بحفظ التراث وتوثيقه عبر الدراسات والبحوث والدواوين الشعرية.