«خليفة التربوية» تعرض إبداعات الفائزين إلكترونياً

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية أهمية رسالة وأهداف معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينعقد في دورته 30 في العاصمة أبوظبي بمشاركة دولية واسعة، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، مشيرة إلى أن الجائزة تشارك في المعرض بإصداراتها عبر الموقع الإلكتروني المطور، والذي يتضمن كافة إصدارات الجائزة والأعمال الفائزة منذ انطلاق مسيرتها عام 2007 حتى الدورة الحالية.

وقالت أمل العفيفي، إن العاصمة أبوظبي ترسخ مكانتها الثقافية والأدبية والإبداعية من خلال هذا المعرض الذي يضم أكثر من نصف مليون عنوان لمختلف الكتب والمراجع العلمية والفكرية في حقول الأدب والمعرفة والعلوم، بالإضافة إلى ما يشهده من ندوات ومحاضرات وورش عمل متخصصة يقدمها خبراء ومفكرون ومبدعون في مختلف المجالات.

واشارت العفيفي إلى أن الجائزة دأبت منذ سنوات على عرض إصداراتها للفائزين إلكترونياً، بحيث تكون متاحة على نطاق واسع للجمهور محلياً وعربياً وعلى مستوى العالم، وفي هذا الصدد فإن الجناح الإلكتروني للجائزة يمثل نافذة لعرض إبداعات الفائزين في مختلف المجالات من البحوث التربوية، والبحوث الخاصة بدراسات أدب الطفل، ومجال التأليف التربوي للطفل.