«أكاديمية الشعر» تقدم للقراء 40 إصداراً جديداً

أبوظبي (الاتحاد)

قال الكاتب والباحث سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن أكاديمية الشعر تشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدورته 30 من خلال عدد كبير من الإصدارات من بينها 40 إصداراً جديداً في مختلف التخصصات ومجالات الشعر والثقافة الشعبية والدراسات، والتي يرتبط بعضها بدولة الإمارات العربية وبعضها الآخر مرتبط بالخليج العربي والعالم العربي.

وأشار العميمي إلى أن الدورة الـ 30 تأتي في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم، والمرتبطة بجائحة «كوفيد - 19»، والتي أثرت على قطاع النشر وصناعة الكتاب، بشكل كبير وواضح، لكن هذا مثل تحدياً كبيراً لدولة الإمارات ولإدارة المعرض، ولقد كانوا على قدر هذا التحدي من إقامته في مثل هذه الظروف، ووسط إجراءات احترازية ووقائية دقيقة، وهناك حرص واضح على توفير أكبر قدر ممكن من السلامة للجميع، عبر توفير مركز للفحص الطبي، وعن طريق متطلبات دخول المعرض سواء من خلال شرط التطعيم وإجراء فحص كوفيد ضمن مدة 48 ساعة للدخول، والتباعد الجسدي، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توفر حالة من الأمان للناشرين والزوار.

وثمن مدير أكاديمية الشعر بأبوظبي الدعم الذي قدمه المعرض من خلال إعفاء دور النشر من رسوم المشاركة، والذي مثل دعماً كبيراً لدور النشر والقارئ والزائر، مشيداً بالجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لإعادة الحياة إلى طبيعتها السابقة وفق الإجراءات الاحترازية الكافية، إذ يشكل ذلك نجاحاً كبيراً يحسب لدولة الإمارات بشكل عام.