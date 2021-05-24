15 دار نشر ألمانية تستعرض 350 عنواناً

أبوظبي (وام)

أكدت كلاوديا كيسر نائبة الرئيس لتطوير الأعمال في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، أن مشاركة جمهورية ألمانيا الاتحادية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب كضيفة شرف لدورتين متتاليتين (30 و31)، يعكس الإرث الحضاري والمعرفي الغني للثقافة الألمانية.

وقالت إن جناح ألمانيا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021 يضم تحت مظلته أكثر من 15 دار نشر ألمانية تستعرض ما يزيد على 350 عنوان كتاب باللغة الألمانية، وبعضها مترجم إلى اللغة الإنجليزية.

وأضافت كلاوديا كيسر، أن الجناح الألماني لديه برنامج نشر رقمي يحتوي على دور النشر والإصدارات الخاصة بها في مجالات الثقافة وغيرها من المواضيع المعرفية والأدبية.

وأعربت عن سعادتها باحتضان أبوظبي لهذا المحفل الثقافي أحد أكبر معارض الكتب في منطقة الشرق الأوسط والذي يعد سوقاً جيداً لدور النشر الألمانية كون الناشرون العرب شركاء مهمين للناشرين الألمان.

وأشارت كلاوديا إلى أن مشاركة جمهورية ألمانيا الاتحادية في الدورة المقبلة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب كضيف شرف، سيكون من خلال جناح يتضمن عدداً كبيراً من دور النشر الألمانية.

وقالت نائبة الرئيس لتطوير الأعمال في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، إن نجاح إقامة المعرض في دورته الثلاثين في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء جائحة «كوفيد-19» يعكس مكانته المرموقة عالمياً.

وذكرت أن ألمانيا لديها معهد غوته الألماني ومهمته الترويج للثقافة الألمانية وتشجيع التعاون والحوار الثقافي بين ألمانيا ودولة الإمارات، مضيفة أن جزءاً من جناح ألمانيا في المعرض يسرد حياة المؤرخ الألماني الشهير غوته.

وأوضحت أن مشاركة ألمانيا في المعرض تهدف إلى إثراء الحوار الثقافي والفكري بين الناشرين الألمان والعرب في هذا الجزء المهم من العالم.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب بالروابط الثقافية والحضارية لجمهورية ألمانيا الاتحادية ويسلط الضوء على الإرث الثقافي الغني لألمانيا وإسهاماتها في قطاع المعرفة والتبادل الثقافي، حيث تقدّم ألمانيا هذا العام برنامجاً غنياً بالفعّاليات والندوات الثقافية.