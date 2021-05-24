«أبوظبي للكتاب».. يستقبل مختلف الفئات العمرية

أبوظبي (وام)

أعلن معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثلاثين، فتح أبوابه لاستقبال جميع الزوار من مختلف الفئات العمرية، مع التزامهم بإبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR لا تزيد مدتها على 48 ساعة، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 26 مايو 2021.

ويوفر معرض أبوظبي الدولي للكتاب الفحوص بشكل مجاني للزائرين من سن 12 عاماً فما فوق، في أي مركز فحص تابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في إمارة أبوظبي وذلك حتى اختتام المعرض عند إبرازهم بطاقة تذكرة دخول المعرض.

أما للأطفال دون سن الـ12 عاماً، فيسمح بدخولهم للمعرض بمرافقة شخص بالغ لكل طفلين. وتقيم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي الدورة الثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بتنظيم مركز أبوظبي للغة العربية خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في دورة هجينة تجمع ما بين البرامج والندوات الافتراضية، ومشاركة أكثر من 800 عارض من 46 دولة، بالإضافة إلى الفعّاليات التي ستقام على أرض الواقع وسط إجراءات وتدابير احترازية تضمن استمتاع الزوّار بتجربة ثقافية سلسة، مع الحفاظ على سلامتهم في الوقت ذاته.