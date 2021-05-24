جلسة افتراضية في «أبوظبي للكتاب».. «القرصنة» أكبر تحدٍّ لدور النشر

فاطمة عطفة (أبوظبي)

فعالية مهنية مهمة نظمت أول أمس، بعنوان «النشر في العالم العربي: تسليط الضوء على احترام صناعة النشر»، وقدمت في جلسة افتراضية شارك فيها كل من: محمد الفريح مدير دار «العبيكان» للنشر بالمملكة العربية السعودية، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب والرئيس التنفيذي للدار المصرية اللبنانية، وبسام شبارو مؤسس الدار العربية للعلوم ناشرون ودار الثقافة للنشر والتوزيع، والشاعر خالد الناصري مؤسس منشورات المتوسط ومؤسس المنتدى العالمي للترجمة والأدب، وأدارت الجلسة إيمان بن شيبة، نائب رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين. وقد تناول الحوار المشاكل التي تواجه دور النشر، وأولها غياب المنظومة القانونية التي تحمي حقوق الناشر والمؤلف، خاصة أن نشر الكتاب متصل بمجالات متعددة صناعية وتجارية وفنون طباعية ورسم وتجليد. ولكن أكبر مشكلة أكدها المتحاورون هي تحدي القرصنة التي قد يتعرض لها الكتاب. واقترح الناشر شبارو أن تتوقف دور النشر لمدة سنة حتى يتم التوصل إلى وضع قانون يحمي هذه الصناعة المهمة في حياة الناس وفي تحقيق التقدم الحضاري. وأكد الناشر الفريح أن فكرة التوقف عن النشر غير عملية ويصعب تحقيقها.

وقد أشار الناصري إلى أن في إيطاليا مؤسسة خاصة بالإشراف على النشر وحركة الكتاب وتأمين حقوق المؤلف والناشر، ونحن في البلاد العربية نحتاج إلى مؤسسات مشابهة تشرف على النشر وتحفظ حقوق الكاتب والناشر؛ لأن النشر العربي دائماً متهم من المؤلف، وأكد ضيوف الجلسة صعوبة استشراف المستقبل وكيف سيكون النشر والطباعة والتجليد بعد وجود النشر الرقمي والصوتي.