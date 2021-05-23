«زايد للكتاب» تكرّم الفائزين اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنظّم جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حفلاً افتراضياً اليوم لتكريم الفائزين في الدورة الخامسة عشرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، بالتزامن مع فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021.

وتحتفي جائزة الشيخ زايد للكتاب في كلّ عام بنخبة من الأدباء والباحثين والمترجمين والناشرين والكتاب، ممن أثرت أعمالهم الحركة الفكرية والثقافية والأدبية والاجتماعية العربية والعالمية، وهذا العام، تكرِّم الجائزة ثمانية أدباء وباحثين من مصر وتونس والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى دار نشر لبنانية، تقديراً لنتاجهم الإبداعي والفكري المتميّز في ثمانية حقول.

ويبث حفل التكريم مباشرةً عبر قناة جائزة الشيخ زايد للكتاب على «اليوتيوب»: @zayedbookaward.