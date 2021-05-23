توهُّج الفنون «من العزلة إلى الإلهام»!

فاطمة عطفة (أبوظبي)

جلسة إبداعية منوعة تجمع بين فنون الشعر والمسرح والغناء، أُقيمت بعنوان «من العزلة إلى الإلهام»، شاركت فيها كل من الشاعرة والمخرجة الإماراتية السينمائية نجوم الغانم، ونجمة المسرح المصري لمياء كرم، والمغنية اللبنانية الخبيرة في الموسيقى عبير نعمة، وأدارها هاني يكن، عضو لجنة دبي للدراما، وهي الجلسة الأولى من الفعاليات الثقافية التي تضمنها برنامج معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وكان مقرراً لها أن تقدم حية مباشرة، لكن ظروف «كورونا» فرضت أن تنقل عبر منصات المعرض الرقمية.

عودة إلى الذات

أشارت الشاعرة والمخرجة نحوم الغانم إلى ظروف «الجائحة»، قائلة إنها في البداية منعتنا من العمل لأنها كانت مفاجئة، ولكن بعد ذلك تغير النشاط العملي، وتعلمت أن أتأقلم مع الظروف، وتابعت الغانم مبينة أن من إيجابيات «الجائحة» أنها كانت جيدة على العمل، ولكن الإنتاج السينمائي وقع في إرباك وخاصة في مواقع التصوير. وأضافت أنها كانت مرتبطة من 2016 بالتحضير لمعرض «ملامح» الذي يعرض حالياً في «مركز مرايا» في الشارقة، وهذه من ميزات جائحة «كورونا»، حيث أتاحت نهاية لم تكن متوقعة لهذا العمل.

أما عن الكتابة، فقد انتهت الغانم من بعض السيناريوهات، وأشارت أيضاً إلى التواصل على الصعيد الفكري والثقافي الذي كان موجوداً على منصة «زوم»، حيث سجلت أمسيات شعرية عبر العالم، وهذا قرب المسافة للإبداع. وقرأت الغانم قصيدة من ديوانها الجديد «روح تصعد وأخرى».

المسرح و«الجائحة»

بدورها، تحدثت المخرجة والممثلة المصرية لمياء كرم عن الظروف التي تعرض لها المسرح خلال الجائحة في الفترة الأولى، وقالت: جلست في البيت أفكر من جديد، فقد فتحت لي أفكاراً جديدة وجعلتنا نعرف أشياء ونراجع حساباتنا، خاصة أن المسرح لا يتم إلا بحضور الناس، ولذلك في فترة «كورونا» كنت أمثل والناس حضرت من مختلف المحافظات، وقد شهدنا دعم الفنانيين لبعضهم بعضاً، مؤكدة أن ظروف «الجائحة» جعلت المبدع يجد نفسه وينعم بالتواصل مع زملائه.

وانتقل الحوار إلى المغنية اللبنانية وخبيرة الموسيقى عبير نعمة التي قالت: هذه السنة تعلمت منها الكثير، أولها التعود على العالم الافتراضي، وكذلك الشغل على الموسيقى بشكل مختلف عما كان سابقاً، وكان ضرورياً أن أبحث عن مواد موسيقية مختلفة تحمل رسالة انعكاس لحالة الناس، لأن الكل يلجأ للفنون بحثاً عن الأمل، وقد أثبتت الموسيقى أنها تخفف التوتر، والأقوى ارتباطاً بالإنسان لأنها لغة عالمية. وأشارت نعمة إلى أنها أنتجت فيديو كليب خلال «الجائحة»، حيث ذهبنا إلى منطقة «دورا» الجبلية، وكان هناك تفاعل كبير معنا من الناس.