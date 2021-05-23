فعاليات متعددة لـ «مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة» في أبوظبي للكتاب

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بجملة من الفعاليات والمبادرات التي تعزِّز من دورها في نشر المعرفة، وتثري منصتها بالعديد من اللقاءات والجلسات والحوارات. وفي مشاركتها في النسخة الاستثنائية لهذا العام، جرّاء انتشار وباء كوفيد 19، عملت المؤسَّسة على إفادة الجمهور من مبادراتها وورش عملها، مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية المتعلقة بالتباعد الجسدي، للحفاظ على أمن الزائرين وسلامتهم.

وقد أعدت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لزوّار جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب لهذا العام جملة عديدة من الفعاليات، حيث يبثُّ «برنامج دبي الدولي للكتابة» ورشته التدريبية في «كتابة الرواية العلمية» مباشرة على منصة المؤسَّسة. مبادرة «استراحة معرفة» سوف تستضيف الكاتبة منصورة عز الدين، التي ستحاورها الكاتبة إيمان اليوسف حول موضوع «الكتابة الصحفية ما بين الأدب والجوائز الأدبية». إضافة إلى جلسة خاصة تناقش كتاب وفيلم «مزرعة الحيوان» لجورج أوريل. وتحت عنوان «محمود درويش... سيرة شاعر» تستضيف «استراحة معرفة» الشاعر سيد محمود، حيث يحاوره الكاتب والصحفي حسين درويش.

وتستضيف المؤسَّسة على منصتها ندوة حوارية مع سامية عايش، التي تحاورها صفية الشحي حول «الأدب وصناعة السينما». كما يستعرض أحمد مراد مع جمهور المؤسَّسة آفاق «الخيال العلمي والفنتازيا الروائية في الأدب العربي».

ولمحبي الشعر والكلمة الراقية، يشارك «بيت الشعر» بجلسات شعرية وأدبية مباشرة عبر تقنية الاتصال المرئي «زووم» تتنوَّع ما بين حوارات شعرية وأمسيات أدبية.

وفي إطار حرص المؤسَّسة على خدمة اللغة العربية، تعرض على منصتها مبادرة «بالعربي».

كما تعرض المؤسَّسة على شاشاتها الضخمة ضمن فعاليات المعرض جلسات «حوارات المعرفة»، التي عقدتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستضافت عدداً من الخبراء والمتحدثين العالميين المؤثرين.