«أبوظبي للإعلام» «الشريك الإعلامي الرسمي» لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أبوظبي للإعلام» عن مشاركتها في فعاليات الدورة الثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتأتي مشاركة «أبوظبي للإعلام» في المعرض السنوي الرائد بصفتها «الشريك الإعلامي الرسمي»، بما ينسجم مع استراتيجية الشركة في دعم المشهد الثقافي في إمارة أبوظبي، إلى جانب تعزيز مكانتها وحضورها على مستوى العالم العربي، من خلال إنتاج وعرض المحتوى الهادف والمتميز عبر مختلف المنصات الإعلامية الحديثة والمبتكرة التابعة لها.

وتسلط «أبوظبي للإعلام» من خلال مشاركتها في دورة هذا العام الضوء على منصاتها الإلكترونية الجديدة والمتنوعة، والتي تعتمد أعلى المعايير الرقمية، لتواكب من خلالها التحول الذي تشهده صناعة الإعلام بوجه عام ووسائل التواصل الاجتماعي بوجه خاص، وتضم منصة أبوظبي للإعلام خلال المعرض مشاركة كل من جريدة الاتحاد، وزهرة الخليج، ومنصة ماجد، ومجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية، ومنصة محتوى.

إلى ذلك، قال عبد الرحيم البطيح النعيمي، القائم بأعمال مدير عام أبوظبي للإعلام: «معرض أبوظبي الدولي للكتاب أحد أهم الفعاليات التي تُعنى بقطاع النشر على مستوى المنطقة، وتهدف «أبوظبي للإعلام» من خلال مشاركتها في هذا الحدث للتواصل مع الجمهور، وتعزيز مكانة الشركة، بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية على مستوى المنطقة، التي تمتلك أصولاً فاعلة ومتنوعة في قطاع النشر».

وأضاف: «نسعى من خلال منصة أبوظبي للإعلام في المعرض للتعريف بخدماتنا الإعلامية، وعرض علاماتنا المطبوعة ومنصاتنا الرقمية والإلكترونية المبتكرة، بما ينسجم مع توجهات الشركة واستراتيجيتها في التركيز على تلبية احتياجات الجمهور باختلاف اهتماماتهم وتفضيلاتهم، والتي باتت اليوم تتجه بشكل متزايد نحو المجالات الرقمية لما توفره من سرعة في الوصول إلى المعلومة، فضلاً عن إمكانية استعراض المحتوى بشكل متنوع وبأساليب مبتكرة تجذب المزيد من المتابعين».

وتقدم «أبوظبي للإعلام» لزوار المعرض عروضا تحفيزية وترويجية عبر منصاتها الرقمية، حيث ستقدم صحيفة «الاتحاد» نسخة من إصدارها المطبوع الأول الذي نشر للمرة الأولى في عام 1969 لأي شخص يقوم بتحميل تطبيقها الرقمي، كما سيتم إدراج أسماء الفائزين في تحدي «ابحث عن فضولي» في منصة «ماجد» للمشاركة في فرصة الفوز بساعة آبل، كما ستتيح مجلة «زهرة الخليج» لزوار المعرض التقاط مجموعة من الصور في «كشك الصور» وإرسالها إلى بريدهم الإلكتروني. وتقدم أبوظبي للإعلام خصماً بنسبة 25% على جميع منشوراتها خلال المعرض.