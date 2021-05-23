«ضيف الشرف».. جسر تلاقي الحضارات

أبوظبي (وام)

يشكل «معرض أبوظبي الدولي للكتاب» جسراً لتلاقي الحضارات الإنسانية والتجارب المعرفية على أرض دولة الإمارات تجسيداً للتنوع والثراء الثقافي الذي يتميز به مجتمعها المحلي. ويسلط المعرض منذ عام 2011 الضوء على المشاهد الثقافية في بلدان عدة، حيث بدأ باستضافة دولة معينة كـ «ضيف شرف» في كل دورة من دوراته اللاحقة لتعرض وتقدم فعاليات تعكس إرثها الثقافي وتراثها الفني والأدبي.وكانت فرنسا أول دولة تحل ضيف شرف على المعرض في عام 2011، حيث قدمت الرابطة الثقافية الفرنسية أنشطة وفعاليات أتاحت للجمهور لقاء كبار الأدباء والفنانين الفرنسيين. وفي دورة عام 2012 حلت المملكة المتحدة ضيف شرف على المعرض الذي شهد أنشطة وفعاليات ثقافية استضاف خلالها كتاباً عدة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.

واختار منظمو المعرض لدورة عام 2013 دول مجلس التعاون الخليجي ضيف شرف وشهد المعرض فعاليات عكست ملامح التجربة الثقافية بدول المجلس. ووقع الاختيار في دورة 2014 على مملكة السويد لتكون ضيف شرف المعرض، تكريماً لدورها الفاعل في مد جسور التواصل الحضاري مع الثقافات الأخرى.

وفي عام 2015 تم اختيار جمهورية آيسلندا لتكون ضيف الشرف في المعرض. وفي عام 2016 حلت إيطاليا ضيف شرف الدورة السادسة والعشرين للمعرض.

وتميزت دورة عام 2017 من المعرض بمشاركة واسعة من جمهورية الصين الشعبية. واختار منظمو المعرض بولندا لتكون ضيف الشرف في عام 2018 بهدف التعريف بالأدب البولندي الذي يعود تاريخه إلى 1000 عام. وفي عام 2019 حلت الهند ضيف شرف على المعرض وشاركت بوفد رفيع مكون من أكثر من 100 مشارك. كما تم اختيار روسيا «ضيف شرف» المعرض في دورته الـ30 عام 2020، فيما وقع الاختيار على جمهورية ألمانيا الاتحادية لتكون ضيف شرف الدورة الحالية 2021.