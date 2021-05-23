صقر غباش: «أبوظبي للكتاب» من أكثر معارض الكتب تنوعاً

أبوظبي (وام)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن النجاح الكبير الذي يسطره معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وتواصل فعالياته على مدى ثلاثين دورة، يجسد الثقة الكبيرة من جانب الفعاليات الثقافية والأدبية على مستوى العالم بالمعرض، الذي يعد من أكثر معارض الكتب تنوعاً وثراءً في المنطقة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021 الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وتستمر إلى 29 مايو الجاري. وأضاف معاليه أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021، والذي تحمل دورته الحالية شعار «المستقبل يبدأ الآن» يشكل منصة ثقافية معرفية سنوية كبرى تحظى باهتمام وإقبال دولي من رواد المعرفة والثقافة ودور النشر العالمية بما يجسد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً مركزاً ثقافياً ومعرفياً. وتجول معاليه بين أروقة المعرض مستطلعا ما تقدمه الأجنحة المشاركة من إصدارات ومبادرات وفعاليات تستهدف جميع الفئات العمرية، وتسهم في تعزيز المشهد الثقافي ودعم الوصول إلى المعرفة.

وأعرب معالي صقر غباش عن فخره بالتنظيم المتميز من قبل مركز اللغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وما شاهده من مطبوعات وإصدارات متنوعة تتصل ببعد ثقافي وتوثيقي من شأنها أن تلبي التطلعات المعرفية لجميع الزوار.