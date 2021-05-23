«تريندز» يوقع مذكرة تفاهم مع «الثقافة والشباب»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع «تريندز للبحوث والاستشارات» مذكرة تفاهم وتعاون مع «مكتب تنظيم الإعلام بوزارة الثقافة والشباب»، بهدف تعزيز سبل التعاون الثقافي والبحثي والإعلامي بين الطرفين في المجالات المشتركة. وقد وقَّع المذكرة الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، والدكتور راشد خلفان النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام بوزارة الثقافة والشباب. ويأتي توقيع هذه المذكرة بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، وبما يحقق أهدافهما المتمثلة في دعم البحث العلمي وتنمية المعرفة ونشر الثقافة والوعي بين أفراد المجتمع ودعم قضايا الشباب.

وتنص مذكرة التفاهم بين «تريندز للبحوث والاستشارات» ومكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب على التعاون في المجال الثقافي والإعلامي وإجراء البحوث المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجال الدراسات المتخصصة في قضايا الشباب، وإجراء استطلاعات الرأي التي تستهدف التعرف على توجهاتهم تجاه مختلف القضايا، والتعاون في إعداد الفعاليات المختلفة من ندوات ومؤتمرات ومحاضرات حول قضايا الشباب والثقافة والمعرفة.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي أن هذه المذكرة تأتي من منطلق حرص «تريندز للبحوث والاستشارات» على تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات داخل الإمارات وخارجها، وتوظيف هذه الشراكات في خدمة المعرفة ونشر الثقافة. وأعرب العلي عن تطلعه إلى أن تسهم هذه المذكرة في تعزيز التعاون مع وزارة الثقافة والشباب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة قضايا الشباب.

ومن جهته، أوضح الدكتور راشد خلفان النعيمي، المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب، أن توقيع مذكرة التفاهم مع «تريندز للبحوث والاستشارات» ينسجم مع الهدف العام للوزارة في نشر المعرفة والثقافة، ودعم الشركاء الاستراتيجيين بهدف تقديم مخرجات وخبرات فعالة تعكس المشهد الثقافي المزدهر والمتنوع في دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. وأشار الدكتور النعيمي إلى أن وزارة الثقافة والشباب تعمل على دعم الأنشطة الثقافية وإنتاج المعرفة وزيادة الوعي بالأدوار التعليمية والاجتماعية، بالشراكة مع المؤسسات البحثية والثقافية الوطنية والدولية.