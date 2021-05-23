متخصصون: الكتابة للأطفال إثارة للدهشة

الشارقة (الاتحاد)

أكد كتّاب ومتخصصون في أدب الطفل أن الكاتب والرسام لديهما مسؤولية إثارة الاهتمام والدهشة في نفوس القرّاء الصغار، من خلال ما يقدم من مضامين تجعلهم قادرين على طرح المزيد من الأسئلة والبحث عن إجابات لخيالهم الذي لا حدّ له، موضحين أن التأليف أو الرسم للطفل يتطلبان مهارات كبيرة لجذب القرّاء الصغار للكتاب وجعلهما رفيقاً لهم.

جاء ذلك خلال جلسة ثقافية بعنوان: «كتب واقعية للأطفال»، عقدت ضمن فعاليات الدورة الـ12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، واستضافت الكاتب والرسّام الأميركي «مات لاموث»، والدكتورة العُمانية وفاء الشامسي، وأكدا فيها أن التأليف للطفل هو دخول لعالمه وليس استدراجاً له لعالم الكاتب أو الرسام.

واستهلّ «لاموث» حديثه في الجلسة التي استضافها ملتقى الثقافة وأدارتها ليلى محمد، بالقول: «يتصور كثيرون أن الكاتب أو الرسام يعيش في غرفة مغلقة منعزلة عن العالم، وهذا خاطئ، المبدع يستمّد أفكار أعماله من محيطه، ولهذا فهو ابن بيئته ومن الصعب أن يكتب لقرّائه مضامين مبهمة وغير مفهومة».

وفي ما يتعلق بإثارة الدهشة لدى الأطفال قال: «أحاول رسم الشخصيات التي تثير خيال الأطفال، فهم يبحثون دوماً عن إجابات لأسئلتهم، ولهذا أحرص على وضع الكثير من التفاصيل والحبكات البصرية لأجذب انتباههم مع ترك مساحة مبهمة كي يجدوا لها حلولاً بخيالهم، ويمكن القول بأنهم بإجاباتهم هذه يفتحون أمامي آفاقاً جديدة كلّ يوم لتقديم أعمال جديدة».

بدورها، قالت الدكتور وفاء الشامسي: «أبنائي منبع الأفكار التي أضمنها لكتاباتي، وعملي في المجال التربوي أتاح لي الفرصة للتعرف على أنماط تفكير مختلفة لدى الأطفال واليافعين، ما جعلني أقدم أعمالاً مختلفة تستهدف فكر ووعي الأجيال الجديدة، وأن أحرص على إغناء فكر قارئي الصغير بكل ما هو موضوعي وجديد».

ولفتت الشامسي إلى أن الرسام يواجه تحدّيات أكبر من الكاتب في مجال تأليف أدب الطفل، قائلة: «الكاتب الجيد يعرف ماذا يريد الطفل أن يقرأ فيطرح له أفكاراً تستهوي خياله وقدراته الفكرية والمعرفية، وهنا يجب على الرسّام أن تكون ألوانه ورسوماته جاذبة وذات مضامين قوية ليستوعبها الطفل».