«اتصالات لكتاب الطفل» تفتح باب المشاركة في دورتها الثالثة عشرة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وترعاها شركة «اتصالات»، على هامش مشاركتها في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، عن فتح باب المشاركة في دورتها الثالثة عشرة لعام 2021، أمام من يعملون في تأليف ورسم ونشر كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية.

وفي إطار حرصها على التطوير المستمر وتلبية احتياجات الأطفال واليافعين، أعادت جائزة اتصالات لكتاب الطفل هيكلة فئاتها في الدورة الجديدة لتتوزع على خمس فئات هي فئة الطفولة المبكرة (من 0 إلى 5 أعوام)، وفئة الكتاب المصور (من 5 إلى 9 أعوام)، وفئة كتاب ذي فصول (من 9 إلى 12 عاماً)، وفئة اليافعين (من 13 إلى 18 عاماً)، واستحدثت فئة جديدة هي كتب «الكوميكس» أو القصص المصورة (حتى سن 18 عاماً).

وأكدت مروة عبيد العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، أن جائزة اتصالات لكتاب الطفل، تتطلع من خلال الهيكلة الجديدة لفئاتها إلى استقطاب مشاركات أكثر تنوعاً، بحيث توفر لمكتبة الأطفال واليافعين العرب عدداً أكبر وأفضل من الإصدارات، التي تثري معارفهم، وتنمي خيالهم، وتجذبهم إلى عالم القراءة، كي يظل الكتاب صديقاً، يبث فيهم الأمل، ولا يفارقهم.

من ناحيته، قال عبد العزيز تريم، مستشار الرئيس التنفيذي، مدير عام اتصالات الإمارات الشمالية: «تتشرف «اتصالات» برعايتها لجائزة اتصالات لكتاب الطفل منذ انطلاقتها في إطار حرصها المتواصل على المساهمة بدعم كافة المبادرات الهادفة إلى تعزيز أطر المسؤولية المجتمعية لجميع شرائح المجتمع بمن فيهم الأطفال».

وأضاف: «تنسجم رعايتنا لهذه الجائزة مع رؤية الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات في النهوض بأجيال الغد وقادة المستقبل وتطوير معارفهم والارتقاء بها لتواكب تطلعات الطفل في القراءة وحب المعرفة».