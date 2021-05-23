فعاليات منوعة لـ «أقدر» في «أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك برنامج خليفة للتمكين «أقدر» في النسخة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يأتي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتستضيف منصة «أقدر» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب عدة فعاليات بشكل مباشر، وفعاليات افتراضية، بما فيها الورش التدريبية المتخصصة والجلسات الحوارية التي تهدف لإثراء الجمهور ببرامج فكرية وثقافية متنوعة.

ويتضمن جناح برنامج خليفة للتمكين «أقدر» مجموعة لمؤلفات من كتّاب «مبادرة أقدر للكتابة» من روايات وقصص وأعمال أدبية متنوعة تتناول قضايا وطنية في إطار المبادرة، وهي من المبادرات الرئيسية التي أطلقها البرنامج الداعمة للإبداع والتميز لإعداد جيل معرفي متمكن أدبياً، بما يعزز حركة الثقافة والآداب والفنون والتعليم في دولة الإمارات.

وأكد المستشار الدكتور إبراهيم الدبل، الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر» ضرورة الاهتمام بمؤلفات النشء من أبنائنا انسجاماً مع توجيهات القيادة العليا بما يخدم التوجهات العامة للدولة، الرامية إلى ترسيخ مكانتها الدولية في مجالات الإبداع والابتكار. وأشاد بتأليف مجموعة من الكتب على أيدي منتسبي مبادرة «أقدر» للكتابة، والذين تمثل منتجاتهم قفزة نوعية في تحقيق الأهداف العلمية للمبادرة وتشكيل منظومة وعي فكري وإعداد أجيال المستقبل ودعمهم وتمكينهم للتعامل مع مجتمعهم في إطار بيئة تحفيزية على الإبداع والتطور إلى الأفضل.

وأضاف الدبل: من أهم الفعاليات إطلاق «دار أقدر للنشر» التي تهدف إلى دعم وتمكين وتعزيز أدب الشباب عبر مبادرات أقدر للقراءة والكتابة، ونشر نتاجاتهم والمساهمة في الحراك الإبداعي والثقافي لتشجيع الشباب على الإبداع، وتنطلق الدار بنتاج تدريب 100 مشارك تم تنمية مهاراتهم الكتابية من مختلف الفئات العمرية، واعتمدت على مجموعة أجناس أدبية.

ومن جانبه أوضح سلطان الكتبي، نائب المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»، أن برنامج خليفة تبنى مبادرة أقدر للكتابة والتي تم تنفيذها بالتعاون مع دار كتاب للنشر، بهدف إعداد مبدعين في مختلف المجالات الأدبية والعلمية وغيرها، وبما يوفر مجموعة من الكتب المتميزة الصادرة عن منتسبي المبادرة أنفسهم، وتعزيز مهارات الإبداع والابتكار من خلال تطوير مهارتي القراءة والكتابة باعتبارهما مدخلاً لبناء منظومة إبداعية خلاقة. وأضاف الكتبي: نطلق أيضاً «تطبيق أقدر للكتابة» لتصبح لهم منصة تتناسب مع مختلف الفئات المستهدفة لتسهيل الوصول إلى المحتوى والمؤلفات الأدبية لزيادة الحس المعرفي والتنويري لديهم، ولإثراء الساحة المحلية بمؤلفات وكتب، هي من صنع وتأليف المنضوين في مبادرات «أقدر».

ويستهل «أقدر» فعالياته في المعرض بجلسة حوارية ملهمة مع الطفلة الإماراتية، مزنة نجيب، التي تُوّجت بطلة لتحدي القراءة العربي، على مستوى الإمارات، كما تعقد ورشة تقنيات جديدة ومتطورة في النشر الرقمي، والاستخدام الفاعل لوسائل الإعلام الرقمية مع هيثم مسعود آل سيف، مستشار تطوير أعمال وخبير بالإعلام الرقمي والاتصال المؤسسي، وتعقد مبادرة «صالون أقدر الثقافي» التي ينظمها البرنامج جلستها الثقافية في منصتها داخل المعرض، وتبث عبر برنامج للتواصل المرئي مع نخبة من المثقفين.

ومن الفعاليات المميزة أيضاً الجلسة الحوارية بعنوان «قادرون» مع الكاتب حمد الحمادي، ونورة البلوكي الفائزين في «مسابقة أقدر لأصحاب الهمم»، وهم من سلسلة كتاب المجموعات القصصية من إبداعات الناشئة وقصص التحدي ضمن نتاجات المسابقة التي بلغت 83 قصة، وأبرزت مهارات أصحاب الهمم في الكتابة وفتحت المجال لعرض أفكارهم بطرق إبداعية بقصة قصيرة تشمل مواضيع متنوعة ما بين «قصة نجاح» و«قصة ملهمة» أو «قصة عن تحدٍّ نجح فيه».

ويختتم البرنامج مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بحفل التكريم للفائزين بمبادرة أقدر للكتابة والقراءة افتراضياً، كما سيتم عقد شراكات محلية ودولية لتعزيز صناعة النشر والترجمة للناشئة مع مجموعة شيونغ يوان الصينية بحضور أفضل 10 كتّاب من المبادرة الذين تم اختيار كتبهم لتتم ترجمتها إلى الصينية.