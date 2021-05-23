«الشارقة للتكريم الثقافي» يحتفي بأربعة أدباء في موريتانيا

الشارقة (الاتحاد)

يتواصل ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته الرابعة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى الحاكم، بتكريم الشخصيات التي أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة، في الأول من يونيو 2021، بقصر المؤتمرات في نواكشوط في موريتانيا، حيث يكرم الملتقى مثقفين موريتانيين، وهم: الشاعر أحمدو ولد عبدالقادر، الدكتور الخليل النحوي، والدكتور ناجي محمد الإمام، والدكتور موسى ولد أبنو.

قال عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: «يستمر ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي بتكريم القامات الثقافية العربية التي أثرت الثقافة في مجالاتها المختلفة، في البلدان العربية، وينطلق الملتقى في دورته الرابعة بمدينة نواكشوط في موريتانيا، حيث تنظم ندوة ثقافية وسط جمهور وأهل المحتفى بهم، ويتم تقديم شهادة التقدير الموقعة من قبل صاحب السموّ حاكم الشارقة للمكرمين».

وتابع: «الملتقى يثمن جهود المبدعين ويؤكد المكانة التي يستحقها المثقف العربي في مجتمعه، وهو تقدير لعطائه الفكري، كما يحمل تقديراً للعطاء الثقافي بأشكاله المتنوعة في العالم العربي».

ويذكر أن أحمدو ولد عبد القادر شاعر وروائي، ويعد من أبرز رواد الشعر في موريتانيا، وأحد الأدباء الذين جمعوا بين الإبداع الشعري والرواية. أما الدكتور الخليل النحوي فهو أديب وعالم وكاتب وشاعر ومفكر، أحد أبرز الشخصيات العلمية والثقافية في موريتانيا، له العديد من الإسهامات العلمية والأدبية وشغل مناصب على المستويين المحلي والدولي، أستاذ جامعي، وباحث في علوم اللغة والدين والتاريخ. ويلقب الشاعر ناجي محمد الإمام بمتنبي شنقيط ومؤسس ورئيس مجلس أمناء جمعية الضاد لنشر اللغة العربية.

والروائي والكاتب الدكتور موسى ولد أبنو من أبرز كتاب الرواية المعاصرة، حيث يتميز عالمه الروائي بالكثير من العمق، كما يتميز بانفتاحه على فضاءات عدة في مجال السرد.