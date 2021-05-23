«الموارد البشرية» بدبي وهيئة «الثقافة والفنون» توقعان مذكرة تفاهم

دبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، مذكرة تفاهم لوضع إطار عام للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الموارد البشرية، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في إمارة دبي بشأن التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والمعارف بين الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية، وتحقيقاً للأهداف المنشودة والرامية إلى تضافر الجهود في إثراء المعارف الحكومية والارتقاء بكفاءة الكوادر الوطنية.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم انطلاقاً من كون دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، جهة حكومية متخصصة في إدارة وتنمية الموارد البشرية، وتطوير الكفاءات الفنية والسلوكية لمختلف الفئات الوظيفية، من خلال منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات والخدمات المتعلقة بالموارد البشرية.

ونصت المذكرة على آلية التعاون بين الطرفين بشأن تقييم الكفاءات الفنية والسلوكية لموظفي هيئة الثقافة والفنون في دبي.

عبد الله علي بن زايد الفلاسي

وقع المذكرة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهالة يوسف بدري، المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي، حيث تم التوقيع عن بُعد من خلال تقنية ميكروسوفت تيم ( Ms Teams )

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي حرص الدائرة على تقديم كل أشكال الدعم للجهات الحكومية في دبي، والتعاون معها للارتقاء بالمورد البشري، وتمكينهم من الإبداع والابتكار في المجالات الوظيفية ذات التأثير المهم في العمل الحكومي.

وقال: إن مركز تقييم الكفاءات في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، سيقوم بموجب مذكرة التفاهم مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، بإجراء تقييم الكفاءات في الهيئة، مشيراً إلى أن المركز يتميز بدقة النتائج التي يقدمها من خلال اتباع معايير تستند إلى بيانات التحليل الوظيفي، على أيدي مقيمين مدربين أكفاء يستخدمون مجموعة من الأدوات المعتمدة لضمان صحة النتائج.

وأضاف أن المركز يتبوّأ مكانة مهمة كونه مساهماً رئيساً في مسيرة التوطين والتنمية البشرية في حكومة دبي، باعتباره مسؤولاً عن تحديد آليات اختيار موظفي الحكومة، وتطوير آليات ترقيتهم، وتقييم مستوى المهارات القيادية والكفاءات الحكومية، إذ يتمحور عمل المركز حول تقييم وقياس وتطوير الكفاءات الشخصية والمهنية، وتحديد نقاط القوة والضعف للكوادر، من خلال تصميم وتنفيذ مجموعة متكاملة من الاختبارات الدولية، بإشراف نخبة من الاستشاريين الذين يتولون مسؤولية تقييم كفاءة المتدربين وفق الكفاءات السلوكية والأداء الوظيفي.

ومن جانبها أكدت سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي أن الاتفاقية تأتي في إطار استشراف الاحتياجات المستقبلية للكوادر العاملة في الهيئة وفتح آفاق جديدة لتطويرها.