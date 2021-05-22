إعفاء دور النشر بـ«أبوظبي للكتاب» من رسوم الأجنحة

أبوظبي (وام)

أعفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جميع دور النشر المشاركة في الدورة الثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينطلق غداً، وينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، من رسوم الأجنحة، وذلك حرصاً من مركز أبوظبي للغة العربية التابع للدائرة على دعم جميع الجهود الهادفة إلى دعم صناعة النشر لا سيما في ظل ما تشهده حركة النشر من تحديات جراء جائحة (كوفيد - 19).

قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي «تستهدف المبادرة دعم أصحاب دور النشر بعد التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد -19)، مضيفاً أن المعرض يعد أحد أهم مبادراتنا التي تعنى بقطاع النشر بما يتماشى مع استراتيجيتنا لتعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها مركزاً عالمياً للحوار بين الثقافات والتبادل المعرفي. وتابع المبارك «نؤمن بأنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال العمل عن كثب مع دور النشر، التي أدت مساهماتها القيمة إلى تعزيز قطاع الثقافة ووضع العاصمة أبوظبي على الخارطة الثقافية العالمية».

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من جهته قال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي «تسهم هذه المبادرة في تخفيف الأعباء التي تتحملها دور النشر في ظل الظروف الحالية، وذلك إيمانا بدور قطاع النشر الفاعل الحقيقي في بناء أجيال مثقفة مولعة بالقراءة ومتطلعة إلى العلم والمعرفة، وهذا الدعم سيزيد من عطاء دور النشر وإصداراتها، وتمكننا من الاستمرار في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة ثقافية للناشرين والكتاب». وفي هذا الإطار، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، إن إعفاء دور النشر من دفع رسوم المشاركة يجسد الاهتمام بالقطاع الثقافي والمعرفي، ونحن في المركز نجدد التزامنا بدعم دور النشر، وقد أسعدنا إعفاء جميع العارضين من رسوم المشاركة لتخفيف العبء عنهم وتمكينهم من حضور المعرض الذي سيتيح لهم منصة نوعية للحوار إلى جانب الفرص الأخرى المتاحة والتي ستعود عليهم بالنفع. وتقيم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الدورة الثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الحالي بتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في دورة تجمع ما بين البرامج والندوات الافتراضية، إضافة إلى الفعاليات التي ستقام على أرض الواقع وسط إجراءات وتدابير احترازية تضمن استمتاع الزوار بتجربة ثقافية سلسة، مع الحفاظ على سلامتهم في الوقت ذاته. وتؤكد إدارة المعرض بمركز أبوظبي للغة العربية التزامها بأعلى المعايير لضمان سلامة الزوار والعارضين والعاملين في المعرض، ويقتصر الزوار على فئة الحاصلين على التطعيم ممن هم فوق سن سبعة عشر عاماً، كما يتوجب إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف لا تزيد مدتها عن 48 ساعة لجميع الزوار والعارضين وكافة فئات المشاركين الآخرين في المعرض. وسيتم فحص درجة الحرارة عند المداخل، وفرض حزمة من إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي وتحديد أعداد الزوار المتواجدين داخل قاعات المعرض وداخل أجنحة العارضين. ويتوجب على الزوار التسجيل مسبقاً للحصول على بطاقة دخول إلكترونية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني https://adbookfair.com/ar أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية الخاص بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.