«ثنائي خفي» بلا رأس بـ«الشارقة القرائي للطفل 12»

الشارقة (الاتحاد)

للوهلة الأولى، اعتقد زوّار الدورة الـ12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «لخيالك» حتى 29 مايو الجاري في مركز إكسبو الشارقة، أنهم أمام مشهد سحري، إذ فوجئوا بوجود شخصين بلا رأس، يتحركان بهدوء في أروقة وردهات المهرجان، مرتديين معطفين أنيقين وربطتي عنق ويحملان قبعتيهما بأيديهم.

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وما هي إلا لحظات حتى اكتشف الزوّار أن هذين الرجلين ما هما إلا عرض فنيّ بعنوان «الثنائي الخفي»، حيث يتحرك الرجلان في المكان بهدوء، دون ضجيج، ويتابع الزوار تحركاتهما بصمت ودهشة، ولا يتحدثان مع أحد، أحدهما يمسك حقيبة خضراء، والآخر يسير حاملاً شمسية، يتجولان وكأنهما لوحة بديعة طيلة أيام المهرجان، فما السرّ الذي يحملانه، وإلى أين سينتهي بهما المطاف؟ هذا ما سيكتشفه الزوّار في قادم الأيام. - صور من عرض «الثنائي الخفي» خلال «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»