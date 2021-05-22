صغار «الشارقة القرائي» يتعرفون على تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد

الشارقة (الاتحاد)

تحوّلت ورشة «الطباعة ثلاثية الأبعاد» التي يستضيفها «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، في دورته الـ12 إلى معمل كبير ينتج فيه الصغار مجسمات ثلاثية الأبعاد باستخدام تطبيقات عملية على أجهزة الحاسب الآلية، إذ نجحوا في طباعة مجسمات لأبنية وحيوانات وشخصيات كرتونية.

تناولت الورشة التطبيقية التي استهدفت الأطفال واليافعين من مختلف الأعمار، أهم الخطوات التي تعتمد عليها الطباعة ثلاثية الأبعاد، منذ الخطوة الأولى التي تبدأ برسم الهيكل الخارجي للمادة، مروراً بوضع الخطوط والملامح الأساسية للشخصية أو المعلم المراد طباعته، وصولاً إلى التنفيذ النهائي الذي ستتولى مهمته آلة الطباعة.