برعاية محمد بن زايد.. انطلاق الدورة الـ30 لـ«أبوظبي للكتاب» اليوم

أبوظبي (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة، وتستمر إلى 29 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

662 عارضاً دولياً

تشهد الدورة الثلاثون لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب مشاركة أكثر من 889 عارضاً حضورياً وافتراضياً من بينهم ما يزيد على 662 عارضاً دولياً و227 عارضاً محلياً من أكثر من 46 دولة من حول العالم، وسيشارك العارضون المشاركون حضورياً قائمة إصداراتهم وفعالياتهم افتراضياً لضمان وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور في حين يتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 22 ألف زائر. وتشهد الدورة الثلاثون لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يعد أكبر معرض دولي للكتاب يقام في الشرق الأوسط منذ بداية جائحة «كوفيد-19»، العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فعاليات افتراضية وحضورية، ويستضيف مركز أبوظبي للغة العربية جمهورية ألمانيا الاتحادية كضيف شرف في الدورتين الثلاثين والحادية والثلاثين للمعرض احتفاء بالروابط الثقافية والحضارية، ولتسليط الضوء على الإرث الثقافي الغني لألمانيا وإسهاماتها في قطاع المعرفة والتبادل الثقافي.

من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورة سابقة (الاتحاد)

نصف مليون كتاب

يستضيف المعرض 315 ضيفاً ومتحدثاً واقعياً وافتراضياً، إضافة إلى أكثر من 230 جلسة واقعية وافتراضية في ظل برنامج متنوع بالشراكة مع أكثر من 20 جهة ومؤسسة ثقافية محلية ودولية لتنظيم جلسات ثقافية ومهنية وتعليمية وعروض فنية، إضافة إلى إطلاق أول منصة افتراضية للناشرين لتبادل حقوق النشر على مستوى المنطقة العربية في ظل توفير حزمة شاملة من الفوائد التحفيزية للناشرين والمؤلفين على حد سواء.

وتوفر الدورة الحالية من المعرض لجمهورها نصف مليون كتاب في مختلف المجالات، إذ تعد هذه الدورة الأكبر في مجال دعم الناشرين منذ تأسيس المعرض حيث شهدت تقديم 300 منحة موزعة على الكتب الورقي والرقمية والصوتية كجزء من برنامج «أضواء على حقوق النشر».

إجراءات احترازية

وتم استكمال كافة الاستعدادات والتجهيزات وبناء الأجنحة الوطنية والأجنبية المشاركة في المعرض، إضافة إلى تزويد جميع الممرات بالعلامات الإرشادية الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المنظمين والعارضين والزوار.

وقامت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بوضع بروتوكولات توضح التدابير والإجراءات الخاصة بالحفاظ على صحة جميع المشاركين، إضافة إلى توفير أجهزة المسح الحراري وإجراءات التعقيم المتطورة وفق أعلى مستوى من التقنيات المعتمدة في هذا الإطار، وسيتوجب على جميع الزوار والمشاركين إبراز نتيجة سلبية لفحص «بي سي آر»، إضافة إلى تطبيق معايير التباعد الاجتماعي في جميع مرافق «أدنيك».

بطاقة دخول

ويتوجب على جميع الزوار التسجيل بشكل مسبق قبل زيارة المعرض، للحصول على بطاقة الدخول الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني https://adbookfair.com/ar أو تطبيق الهاتف المتحرك، إضافة إلى تفعيل تطبيق الحصن على هواتفهم الذكية وإبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف تمت خلال الـ48 ساعة الماضية. ويقتصر دخول الزوار للمعرض المسموح لهم على فئة الحاصلين على تطعيم «كوفيد- 19»، حيث يسمح بحضور من هم في سن الـ17 عاماً فقط فيما فوق، ويستقبل معرض أبوظبي الدولي للكتاب الزوار في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من الساعة 9 صباحاً إلى 10 ليلاً من الأحد إلى السبت ومن الساعة 4 عصراً إلى 10 ليلاً يوم الجمعة.

أول امرأة تدير معرضاً دولياً

شهدت الدورة الحالية من المعرض تولي موزة الشامسي المديرة التنفيذية لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة منصب مديرة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، لتكون أول امرأة تدير معرضاً دولياً للكتاب في المشرق العربي، ويشكل معرض أبوظبي الدولي للكتاب أحد أهم الفعاليات التي تعنى بقطاع النشر في منطقة الشرق الأوسط، ويستضيف طيفاً واسعاً من دور النشر العربية والعالمية ويوفر منصة للناشرين وأصحاب الفكر والأدباء والمكتبات والوكلاء والهيئات الثقافية والحكومية من حول العالم لتبادل الأفكار واستكشاف أفق التعاون والتعرف على أبرز الاتجاهات والابتكارات في القطاع والاطلاع على أهم الإصدارات الأدبية.