«جود نايت».. حكاية فتاة تحلم بالغناء والشهرة

الشارقة (الاتحاد)

لا يكتفي «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» بتقديم الورش التفاعلية والتعليمية لزواره، وإنما يفتح أيضاً الأبواب أمامهم على مختلف الفنون الإبداعية، وعلى رأسها المسرح، حيث استضافت فعاليات دورته الـ12 في مركز إكسبو الشارقة مسرحية «جود نايت» الغنائية، لتلهم الصغار دروساً عديدة، وتعيد الألق إلى «المسرح الغنائي».

مسرحية «جود نايت» تأتي إيماناً من إدارة المهرجان، الذي يستمر حتى 29 مايو الجاري، بأهمية الفنون وبقدرتها على إيصال الرسائل إلى جمهور الأطفال. وتروي أحداث المسرحية حكاية فتاة موهوبة في الغناء والعزف، وتسعى جاهدة في البحث عن فرصة، تمكنها من إثبات موهبتها أمام الجمهور، متجاوزة كافة الظروف العائلية التي تمر بها، ولتحقيق أحلامها تلتقي هذه الفتاة عبر الواقع الافتراضي بنجمة غناء معروفة، الأمر الذي يصيبها ببعض الغرور والتعالي.

ويلعب دور البطولة المسرحية كل من فرح الصراف وهنادي الكندري وغدير السبتي وآلاء الهندي إلى جانب محمد الرمضان وفيصل فريد، وتأتي من إخراج شملان النصار وتأليف محمد الشريدة.

أغنيات ورقصات استعراضية عديدة تضمنتها «جود نايت»، التي صممت خصيصاً لتتناسب مع احتياجات الأطفال ومتطلباتهم، حيث تدور فكرتها الأساسية حول الموهبة وضرورة قيام العائلة بدعمها، وأهمية الإيمان بطاقات الصغار وأحلامهم مهما كانت بسيطة.

ولم يكف نجوم المسرحية طوال فترة العرض عن تقديم الأغنيات والرقصات الاستعراضية، التي أحدثت تفاعلاً بين جمهور الأطفال، فقد قابل الأطفال نجوم المسرحية بالتصفيق، وأبدوا تفاعلاً مع ما قدموه من أغنيات.

وقدّم نجوم العمل المسرحي من خلال حواراتهم ورقصاتهم الاستعراضية رسالة واضحة تؤكد على أن الإنسان يجب أن يسعى جاهداً إلى تحقيق حلمه، مع ضرورة عدم إصابته بالغرور والتعالي على أصدقائه مهما امتلك من مميزات فريدة قد لا تتوفر لدى غيره، وإنما عليه أن يحمل التقدير والوفاء لكل من ساندوه ووقفوا معه وآمنوا بموهبته.

ومواعيد عرض مسرحية «جود نايت» يوم الجمعة 21 مايو عند الساعة 7:30 مساءً، ويوم السبت 22 مايو عند الساعة 6 مساءً.