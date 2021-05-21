نورة الكعبي تفتتح معرض الجناح الوطني العاشر «أرضٌ لَدِنة» في بينالي البندقية 2021

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، معرض «أرضٌ لَدِنة» في الجناح الوطني لدولة الإمارات المُقام على هامش فعاليات المعرض الدولي للعمارة 2021 في بينالي البندقية، والتي تعد المشاركة العاشرة للجناح في البينالي. ويقدم معرض «أرضٌ لَدِنة»، المُقام تحت إشراف القيمين الفنيين وائل الأعور وكينيتشي تيراموتو، حلاً بديلاً ومستداماً للإسمنت قادراً على الحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن قطاع البناء والإنشاءات وتلاشي تداعياته المترتبة على مشهد التغير المناخي. وتم استخلاص هذه المادة البديلة المكونة من أكسيد المغنسيوم من عملية تدوير نفايات المحلول الملحي. وسيكون زوّار المعرض على موعد مع تجربة فريدة عبر هيكل نموذج أولي مبني يدوياً يقع على مساحة 7 × 5 أمتار، مصنوع من المادة البديلة التي تم صبها يدوياً في قوالب بأشكال تعيد أذهاننا إلى الأبنية والمنازل التراثية التي بُنيَت باستخدام الشعاب المرجانية والمكوّنات البحرية في دولة الإمارات. وتشارك الفنانة الإماراتية فرح القاسمي، المقيمة في مدينة نيويورك، بتشكيلة رائعة من الصور الفوتوغرافية التي ترصد الجمال الساحر في منطقة السبخة التي تم ترشيحها للانضمام إلى قائمة المواقع التراثية الدولية التابعة لمنظّمة اليونسكو، والتي كانت مصدر الإلهام للعمل البحثي وراء المادة البديلة. ويُمكن للزوّار والجمهور القيام بجولة افتراضية للمعرض عبر الموقع الإلكتروني التابع للجناح الوطني لدولة الإمارات.

قصص مُلهمة

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، إن معرض الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية قدم خلال الدورات العشر السابقة، مجموعة من أفضل التجارب والقصص الملهمة التي رصدت أسمى المعاني الثقافية والمفردات التراثية الباعثة على الفخر في دولة الإمارات، وقدمها أمام الجمهور العالمي، مؤكداً للجميع طموحنا الذي لا حدود له وإبداعنا الذي لا يعرف المستحيل والتزامنا بالانفتاح على الثقافات الأخرى وتبادل المعارف، مقدماً بدوره مساهمات ملموسة لدولتنا تدفع بمسيرة ازدهارنا إلى الأمام.

وتجسّد أعمال القيمين الفنيين وائل الأعور وكينيتشي تيراموتو روح الإبداع الوطني، بل وتعكس قيم الابتكار وإمكاناتنا الهائلة في معالجة القضايا والتحديات الدولية دون المساومة على تراثنا العريق، مما يضعنا أمام نموذج رائع للدور الذي يلعبه الجناح الوطني في تعزيز أواصر التعاون والانفتاح بين دولة الإمارات وسائر أنحاء العالم.

حضور متميز

وشهد حفل الافتتاح حضور كل من معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار ورئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، والشيخ سالم القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنمية المعرفة في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وروبرتو سيكوتو، رئيس بينالي البندقية، بالإضافة إلى لبنى القرقاوي، مدير مكتب وزيرة الثقافة والشباب، وعلياء خالد القاسمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في وزارة الثقافة والشباب، وميثاء العبدولي، مدير مشروع مساعد في وزارة الثقافة والشباب، وناصر الخاجة، رئيس قسم الشؤون الإعلامية والدبلوماسية العامة لدى سفارة دولة الإمارات.

نورة الكعبي خلال افتتاح المعرض

مسيرة الجناح

ومن جانبها، قالت ليلى بن بريك، مديرة التنسيق في الجناح الوطني لدولة الإمارات: «يشكل العام 2021 محطة استثنائية في مسيرة الجناح الوطني لدولة الإمارات، حيث يتزامن مع احتفاله باستضافة معرضه العاشر في بينالي البندقية، مما يعود بأذهاننا إلى التفكير حول مستقبلنا انطلاقاً من دورنا كمنصّة ثقافية دولية داعمة للمواهب والآراء المحلية أمام جمهور عالمي.. وسنحاول خلال معرض الجناح الوطني في نسخته العاشرة أن نقدم رؤية محلية مبتكرة وعصرية لحلول معالجة لقضية التغير المناخي».

وبدورهما، قال القيّمان الفنيّان وائل الأعور وكينيتشي تيراموتو: «تكتسب محاولات استكشاف أبعاد العلاقة القائمة بين الطبيعة والمشهد الحضري، والعمل على تطوير حلول عصرية أكثر استدامة في قطاع البناء والتشييد، أهمية متزايدة بينما ننظر إلى مستقبلنا ونستطلع آفاقه، وحقيقةً نحن متحمسون للغاية للمشاركة في هذا الحوار العالمي. ويدعو بينالي البندقية 2021 كافة المشاركين تحت شعار ‹كيف سنتعايش وننسجم معاً› إلى اعتماد أساليب وطرق جديدة لصياغة مساراتنا نحو مستقبل أفضل. الأمر الذي دفعنا إلى سبر أغوار العلاقة الممتدة بين مشهد التنمية الحضرية والطبيعة، مما جعلنا نعيد التفكير في طريقة عملنا ومساعينا البحثية واتباع نهج يركز أكثر على التعاون والفكر الجماعي». وقد تعاون القيّمان الفنيّان في تطوير مشروعهما البحثي مع فرق عمل متخصصة في ثلاث جامعات مختلفة، حيث ساهم مختبر «أمبر» في جامعة نيويورك أبوظبي بتقديم الصيغة الكيميائية للإسمنت، بينما دعم «مختبر أبوتشي» و«مختبر ساتو» التابعان لجامعة طوكيو الجهود المبذولة في تطوير الوحدات الإنشائية معتمدين على التكنولوجيا الهندسية عن بُعد ثلاثية الأبعاد لبناء الهيكل اليدوي في بينالي البندقية، وأخيراً قسم الأحياء والكيمياء والعلوم البيئية التابع للجامعة الأميركية في الشارقة الذي ساهم في تقديم أبحاث عززت فهم القيمين الفنيين حول مناطق السبخة والإلمام بطبيعتها.

دعم الاستدامة

ويشارك القيّم الفني وائل الأعور في ملتقى القيمين الفنيين، الذي يجمع بين القيمين الفنيين من مختلف الأجنحة الوطنية في بينالي البندقية 2021. ودعماً لأهداف الاستدامة، سيتعاون القيمون الفنيون معاً لإعادة توظيف المخلفات من مواد بناء الأجنحة الوطنية، بما في ذلك الدعوة العامة المدعومة من الجناح الوطني لدولة الإمارات الموجّهة للمصممين والمبدعين لتطوير مقعد أو مصطبة للأماكن العامة من مخلفات المعارض المُعاد تدويرها، تحمل رسالة من خلال تصميمها وتراعي ممارسات التباعد الاجتماعي. ويرحب معرض «أرضٌ لَدِنة» بالجمهور في بينالي البندقية خلال الدورة الـ17 من المعرض الدولي للعمارة، المقام لغاية 21 نوفمبر 2021.