إصدارات جديدة لنادي التراث في معرض أبوظبي للكتاب

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك نادي تراث الإمارات في فعاليات الدورة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال الفترة ما بين 23 - 29 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، من خلال إصدارات وأنشطة في المجالات الثقافية والتراثية والكتب المُحققة والمؤلفة في جوانب التراث الأدبي والحياة الشعبية، إضافة إلى العديد من الدواوين الشعرية، وأعداد مجلة «تراث» الشهرية التي تصدر عن النادي.

وقال حميد سعيد بولاحج الرميثي، مدير عام النادي، إن المعرض يعتبر جسراً مهماً يربط القارئ بأهم الإصدارات المتنوعة التي تنتجها دور النشر العالمية والعربية والمحلية، ويستقطب نخبة من أبرز الكتاب والمؤلفين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. مضيفاً أن نادي تراث الإمارات يهدف من خلال مشاركته في هذا الحدث الثقافي الدولي إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على التراث ونقله إلى الناشئة من أجل ربطهم بموروثهم وتقاليدهم العريقة، وتعريف الجيل الجديد بالإرث الحضاري والثقافي للدولة، وتعزيز الإحساس بالهوية الوطنية وبروح الولاء لها والانتماء إليها.

من جانبه أكد علي عبدالله الرميثي، المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في النادي، أن مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي حريص على الحضور الفعال في المعرض من خلال مجموعة من الإصدارات الجديدة، ومن خلال الأنشطة والبرامج الثقافية حيث ينوي المركز إطلاق ملتقى تراثي ثقافي سيتضمن مجموعة من الجلسات الحوارية الثقافية.

وأشار الرميثي إلى أن إدارة الأنشطة في النادي ستساهم في إثراء المشاركة في المعرض من خلال تنظيم مجموعة من الورش التراثية المتنوعة التي يقدمها ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ اﻟﺘﺮاﺛﻴﻴﻦ، كما تقدم الإدارة أيضاً أنشطة ترفيه وجلسات لإلقاء القصيد، وذلك في إطار التعريف بالتراث والمفردات التراثية، ويقع جناح النادي بالمعرض في قاعة 2 ((D10.