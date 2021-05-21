مسابقة أدبية لـ«صالون الملتقى»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

أعلن صالون الملتقى الأدبي عن إطلاق مسابقة لتشجيع الأدب الإماراتي على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع بدء فعاليات الدورة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وتهدف المسابقة لتشجيع الأجيال الشابة على القراءة للأدباء الإماراتيين، على أن يحصل كل فائز على مجموعة متنوعة من الروايات لأدباء إماراتيين.

وحول المسابقة، قالت أسماء صديق المطوع، مؤسسة ورئيسة صالون الملتقى الأدبي: «يشارك الصالون منذ أكثر من عقد من الزمن في معرض أبوظبي للكتاب، وكل دورة للمعرض نحرص على تشجيع القراءة خاصة بين الأجيال الشابة بأسلوب جديد، ولذا رأينا هذا العام أن نطرح عدداً من الأسئلة على متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي حول المعرض وحول الأدب الإماراتي، وأن يحصل الفائزون على مجموعة من الروايات التي كتبها أدباء إماراتيون».

وأضافت أسماء المطوع: «لدينا في الإمارات أدباء بقامات عالمية، ونحرص في صالون الملتقى الأدبي على قراءة أعمالهم بشكل دوري، كما رأينا أن من واجبنا أن نشجع الناس على قراءة أعمالهم، وسيتم اختيار الفائزين ممن سيجيبون على الأسئلة التي سيطرحها الصالون على منصاته في إنستغرام وتويتر، ويحصل كل فائز على مجموعة من روايات كل من الكُتاب: سلطان العميمي، وريم الكمالي، ووداد خليفة، وحمد الحمادي، وجمال مطر.

وتأتي المسابقة ضمن مشاركة صالون الملتقى الأدبي في فعاليات معرض أبوظبي للكتاب هذا العام، حيث يشارك الصالون بعدد من الجلسات الافتراضية التي سيتم نقلها عبر شاشات المعرض ليتمكن الحضور من متابعتها. وتتنوع القضايا التي تتناولها ندوات الصالون هذا العام، فتناقش الرواية التاريخية وروايات الخيال والفانتازيا والرقميات وعصر ما بعد كورونا، ولغة النقش، وقضية المرأة. كما يحتفي الصالون في إحدى جلساته بكتاب «في أثر عنايات الزيات» الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب هذا العام.