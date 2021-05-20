تكريم الفائزين بجوائز «الشارقة لكتاب الطفل» و«الشارقة لرسوم كتب الأطفال»

الشارقة (الاتحاد)

كرّم أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، الفائزين بـ«جائزة الشارقة لكتاب الطفل»، والفائزين بجوائز «معرض الشارقة لرسوم كتب الأطفال»، خلال حفل أقيم أمس الأول/ في مركز إكسبو الشارقة، في أول أيام فعاليات الدورة الـ 12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل».

وفاز بجائزة حقل كتاب الطفل (باللغة العربية) للأعمار من 4 إلى 12 عاماً، الكاتب محمد الحموي عن كتاب «جنى وقرية الوادي»، الصادر عن دار النشر التركية «رؤية للنشر والإنتاج الإبداعي»، وذهبت جائزة حقل كتاب اليافعين (باللغة العربية) للأعمار من 13 إلى 17 عاما للكاتبة رانيا بده عن كتاب «شياملا» الصادر عن دار النشر المصرية «نهضة».

وجاءت جائزة حقل كتاب الطفل (باللغة الإنجليزية) للأعمار من 7 إلى 13 عاماً من نصيب الكاتبة الإماراتية هنادي الفهيم عن كتاب The Little Ghaf Tree الصادر عن دار النشر Makarem، فيما حصد جائزة الشارقة لكتاب الطفل (لذوي الاحتياجات البصرية)، أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وتسلمها العميد د. محمد خميس العثمني، مدير عام الأكاديمية.

وفاز بالمركز الأول في جوائز «معرض الشارقة لرسوم كتب الأطفال» الفنانة أندريجا بيكلار من سلوفينيا، وحلت الفنانة أليسيا برافو من إيطاليا بالمركز الثاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفنانة ازميرالدا ريوس من المكسيك، أما جوائز المعرض التشجيعية فكانت من نصيب: الفنانة كيونغ-مي آهن من كوريا، والفنانة اينجا داجيل من ليتوانيا، والفنانة كلوديا ليغنازي من الأرجنتين.