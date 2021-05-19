76 ألف مستفيد من «أبطال رمضان»

دبي (الاتحاد)

تمكنت الدورة الثانية من حملة «أبطال رمضان» التي أطلقتها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بمناسبة حلول رمضان المبارك، من الوصول إلى أكثر من 76 ألف مستفيد خلال الشهر الكريم.

جاءت حملة «أبطال رمضان» ضمن مبادرات «دبي للثقافة» المجتمعية الإنسانية الهادفة إلى تعزيز روح الخير ونشر قيم العطاء بين أفراد المجتمع، ودعم أجندة دولة الإمارات الخاصة بالإسهام في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عن دعم حملة الـ 100 مليون وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله». وأتاحت حملة «أبطال رمضان» المجال أمام مختلف فئات المجتمع في الدولة للمساهمة في شراء وجبات طعام وطرود مواد غذائية وتموينية عن طريق تطبيق «طلبات»، ونجحت الحملة في إيصال وجبات إفطار وطرود المير الرمضاني إلى 76652 مستفيداً، بقيمة زادت على 606 آلاف درهم إماراتي.