«الشارقة القرائي للطفل 12» ينظم فعاليات في دبي والفجيرة ورأس الخيمة

الشارقة (الاتحاد)

للمرة الأولى في تاريخه، يعقد «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» في دورته الـ 12 فعاليات ثقافية في عدد من إمارات الدولة ومدن الشارقة.

وتتوزع الفعاليات الثقافية للمهرجان على مدن الشارقة، ودبي، والفجيرة، ورأس الخيمة، إلى جانب فعاليات رئيسة تقام في مركز إكسبو الشارقة، إذ يستضيف المهرجان الفنان المصري أحمد أمين، الذي سيقدم جلسة بعنوان «الكوميديا والأطفال».

وسيطّلع جمهور الشارقة خلال جلسة بعنوان «قوّة التراث» على مواضيع متعلّقة بدور التراث الشعبي في تحفيز الإبداع، تستضيف الكاتبة دينارا ميرتاليبوفا والكاتب الطيب أديب، كما سيتعرّف على سبل تحويل الأفكار العادية إلى ذكية، وتوظيفها من أجل الوصول إلى درجات التميّز في جلسة بعنوان «أفكارنا الذكية»، يشارك فيها الكاتب كورتيس جوبلينغ، والكاتبة أمل فرح.

وتبحث جلسة «كتاب الطفل والتحديات الجديدة» التي تستضيف في الشارقة الدكتورة اليازية خليفة، والروائية فاطمة المزروعي، في التحديات التي تواجه إنتاج كتاب الطفل وتداوله، التي تدمج ما بين الخيال والواقع.

وتسلط جلسة «أوراق ملهمة» التي تستضيف زنوبيا أرسلان، وفداء الزمر، الضوء على نوعية الكتب الملهمة للأطفال وكيفية صناعة محتوى ومضمون قادر على تحفيز الأجيال الجديدة على التعلّم والإبداع.

وسيكون عشّاق الثقافة في دبا الحصن على موعد مع البروفسور والناقد حسين علي هارف، الذي سيقدّم حواراً مفتوحاً مع الجمهور في جمعية المعلمين بالمدينة حول قضايا ثقافية، وتستضيف جمعية المعلمين في كلباء، جلستين مع طلبة في المدينة يقدمها كيفن شيري، ودينارا ميرتاليبوفا.

وفي إمارات دبي والفجيرة ورأس الخيمة سيكون الجمهور على موعد مع أربع جلسات تقام في «مكتبة الصفا للفنون والتصميم» في دبي، تستضيف الأولى التي تعقد تحت عنوان: «قصص تنبض بالحياة»، الكاتبة كلوديا رويدا والكاتب الطيب أديب، وتبحث في تأثير شخصية الطفل على اختياره كتبه المفضلة، وتستضيف جلسة «الرسوم الرقمية» الكاتب مات لاموث، والفنانة الإماراتية عائشة الحمراني للحديث حول ابتكار الرسومات الرقمية التي تتضمنها كتب الأطفال وخصوصيتها والمدّة الزمنية التي تستغرق العمل عليها.

وتحت عنوان: «قصص وصور» يتحدث الكاتبان كلوديا رويدا، وفرج الظفيري، عن الدوافع لتأليف الكتب المصورة والمهارات التي تتطلبها.

كما تستضيف إمارة الفجيرة لقاءً تشارك فيه الكاتبة سوادي مارتن، والكتابة فداء الزمر، فيما سيُعقد المهرجان في جمعية المعلمين برأس الخيمة جلسة طلابية، يتحدث خلالها الكاتبان الطيب أديب وفرج الظفيري.