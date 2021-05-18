جائزة الشيخ زايد للكتاب تكشف عن برنامجها الثقافي

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقام فعّاليات الدورة الثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو الجاري، وفي إطار مشاركتها في المعرض، كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن برنامجها الثقافي لعام 2021، والذي يتضمن جلسات حوارية مع الفائزين بالجائزة بدورتيها الرابعة عشرة والخامسة عشرة. تنطلق أولى فعاليات البرنامج الثقافي للجائزة بحفل التكريم الافتراضي للفائزين في فروع الجائزة الثمانية في دورة هذا العام، والذي يقام في الـ 24 من الشهر الجاري على قناة «يوتيوب» الرسمية الخاصة بجائزة الشيخ زايد للكتاب.وستتاح لزوّار «أبوظبي للكتاب» مشاهدة الحفل، الذي سيبث مباشرةً على المسرح الرئيس في القاعة رقم 9 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

استضافة فائزين

وتستضيف الجائزة عدداً من الفائزين خلال جلسة حوارية يوم الثلاثاء 25 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بحضور الدكتور علي بن تميم، أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وبمشاركة كتّاب فائزين في الدورتين، الرابعة عشرة والخامسة عشرة للجائزة، وهم مارغاريت أوبانك من مجلة «بانيبال» الفائزة في فرع النشر والتقنيات الثقافية، والشاعر التونسي منصف الوهايبي الفائز في فرع الآداب، والمترجم التونسي محمد آيت ميهوب الفائز في فرع الترجمة، والكاتب العراقي حيدر قاسم الفائز بجائزة المؤلف الشاب، والكاتب الهولندي ريتشارد فان لوين الفائز في فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى.

كما تشهد الجلسة مشاركة الفائزين في فروع الجائزة الثمانية في دورة هذا العام، وهم: الكاتبة السعودية أسماء الأحمدي الفائزة بجائزة المؤلف الشاب، والكاتب التونسي ميزوني بناني الفائز بجائزة أدب الطفل والناشئة، والكاتب المصري سعيد المصري الفائز بجائزة التنمية وبناء الدولة، والكاتب التونسي خليل قويعة الفائز بجائزة الفنون والدراسات النقدية، وطاهرة قطب الدين من الولايات المتحدة والفائزة بجائزة الثقافة العربية في اللغات الأخرى، فيما يشارك في الجلسة افتراضياً المترجم الأميركي مايكل كوبرسون الفائز بجائزة الترجمة، والكاتبة المصرية إيمان مرسال الفائزة بفرع الآداب، ورشا الأمير من دار الجديد اللبنانية الفائزة بجائزة النشر والتقنيات الثقافية.

وتشارك الكاتبة المصرية إيمان مرسال، الفائزة بجائزة فرع الآداب لعام 2021 عن روايتها «في أثر عنايات الزيّات»، في جلسة افتراضية تحاورها خلالها أسماء صديق المطوّع، مؤسسة ورئيسة صالون الملتقى الأدبي، يوم 26 مايو.

وتنظّم الجائزة جلسة حوارية افتراضية بعنوان «جائزة الشيخ زايد للكتاب حلم يتجدد كل عام» يوم 27 مايو، حيث سيشارك الكاتب التونسي ميزوني بناني الفائز بفرع أدب الطفل والناشئة لعام 2021 عن كتابه «رحلة فنان»، للحديث

حول جائزة الشيخ زايد للكتاب وأدب الطفل، والأصل والمغزى وراء كتابه «رحلة فنان»، ومدى تأثره بكتاب «كليلة ودمنة»، وستحاوره خلال الجلسة سارة سالم السويدي، مدير إدارة المناهج بدائرة التعليم والمعرفة.

علم الكلام

وتختتم الجائزة برنامجها الثقافي بجلسة افتراضية بعنوان «علم الكلام الإسلامي والمجتمع: وجهات نظر عربية وألمانية»، والتي تنظّمها الجائزة بالتعاون مع مؤسسة «ليتبروم» الثقافية في 28 مايو بمشاركة أولريش رودولف، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة زيورخ، وفريد سليمان، باحث في قسم الدراسات الدينية الإسلامية في جامعة فريدريش ألكسندر إرلنن-نورمبرغ في ألمانيا، وحيدر قاسم التميمي، كاتب وأكاديمي عراقي يدرّس في قسم التاريخ في جامعة بغداد فائز بجائزة المؤلف الشاب لعام 2020، وميرا سيفرز، أستاذة مستجدة لأسس العقيدة الإسلامية والفلسفة والأخلاق في معهد برلين لعلم الكلام الإسلامي في جامعة هومبولت في برلين، وستيفان ميليش، محاضر في اللغة العربية والدراسات الإسلامية في معهد الدراسات الشرقية (جامعة كولونيا). تتناول هذه الجلسة النقاشية العلاقة المتداخلة والمعقدة بين علم الكلام والمجتمع في العصر الإسلامي، وفي عالمنا المعاصر، حيث سيناقش المشاركون دراسة بعنوان «علم الكلام الإسلامي في دراسات المستشرقين الألمان – يوسف فان إس أنموذجاً» للباحث العراقي حيدر قاسم التميمي. كما سيتركّز الحوار على نظرة العلماء العراقيين والعرب إلى مساهمات المستشرقين الألمان في دراسة علم الكلام الإسلامي.