«الشارقة للتكريم الثقافي» يحتفي بـ 4 رموز أدبية سودانية

الشارقة (الاتحاد)

كرم ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي بدورته الثالثة رموزاً ثقافية بالسودان في الخرطوم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. بدأ التكريم بفيلم وثائقي عن المكرمين الأربعة وهم عيسى الحلو، نبيل غالي، الحسن محمد سعيد، ومبارك حسن الخليفة، بعده ألقى الدكتور جراهام عبدالقادر، وكيل وزارة الثقافة والإعلام في السودان كلمة قال فيها «هذه المبادرة تخدم الثقافة والمعرفة ولا سيما أن أفضالها الممتدة مكنت الشارقة لتصبح منارة للثقافة والمعرفة». من جهته، قال عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة «تأتي مبادرة ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، استكمالاً للنهج الذي يهدف إلى تعزيز دور المثقف والأديب والفنان في خدمة مجتمعه، والعمل على رفد الساحة الثقافية العربية بالجديد من الإبداع الفكري وإبراز الدور التنويري في تنمية المجتمعات».

من جهته، قال المكرم الحسن محمد سعيد، إن هذا التكريم يمثل بادرة رفيعة تكرم الجهود المبذولة في محيط الثقافة المحلية السودانية، والتي تصب في نهر الثقافة العربية.

ووصف الكاتب نبيل غالي، احتفاء ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي بأنه حرك ساكن الإبداع في دواخل الأدباء، الذي كان في بيات شتوي طويل.

وقال الأديب عيسى الحلو: «واجبنا، بناء عالم عربي جديد، وبناء عالم إنساني واسع يحتمل الجميع، يجعل للفلسفة وللعلم وللإبداع آفاقاً في هذا الفضاء العالمي الواسع». وقال مبارك حسن الخليفة: إن التكريم الثقافي لفتة بارعة تحمسه على مزيد من العطاء.