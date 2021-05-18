«الملتقى الأدبي» يعلـن عـن برنامجـه لـ«أبوظبـي للكتـاب»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

أعلن صالون «الملتقى الأدبي» أمس الأول، عن برنامجه الثقافي المرافق للدورة الثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، وتضمن جلسات افتراضية مرافقة تقام في الساعة السابعة من مساء كل يوم من أيام المعرض.

يتناول النقاش في الجلسة الأولى 23 مايو كتاب «المرأة ميراث من القهر» تأليف أماني فؤاد، أستاذة النقد الأدبي الحديث في أكاديمية الفنون، بحضور الكاتبة. وستكون «الرواية التاريخية» موضوع جلسة النقاش يوم 24 مايو مع الروائية ريم بسيوني، أستاذة اللغويات في الجامعة الأميركية بالقاهرة من خلال روايتيها «أولاد الناس» و«سبيل الغارق»، إلى جانب الكاتبة رشا عدلي من خلال رواياتها «على مشارف الليل»، و«شغف»، و«آخر أيام الباشا». وفي 25 مايو تكون الجلسة مع الروائية والناقدة المغربية زهور كرام، الأستاذة بجامعة ابن طفيل، وستجري مناقشة كتابها «الإنسانيات والرقميات وعصر ما بعد كورونا». وفي يوم 26 مايو، تأتي جلسة الملتقى الرابعة، وتتناول كتاب «في أثر عنايات الزيات» للشاعرة والأكاديمية والمترجمة المصرية إيمان مرسال. وسيكون يوم 28 مايو لمناقشة موضوع «فنتازيا الرواية العربية» مع الروائي المصري هاني عبد المريد، عن روايته «أنا العالم»، إضافة إلى الكاتب محمد الفخراني عن روايتيه «مزاج حر» و«أراك في الجنة». أما ختام جلسات الملتقى، فيكون يوم 29 مايو مع «فنون النقش» للفنانة اليمنية البوسنية الأميركية عالية علي، من خلال تجربتها في السفر إلى 67 بلداً، وقد غطت جولاتها صحف عالمية عدة.

وقالت أسماء صدّيق المطوع، مؤسسة الصالون «يشارك الصالون في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب كمنصة أدبية لها حضورها في المشهد الثقافي الإماراتي، وقد انبثقت عن الملتقى مجموعة «أصدقاء الملتقى»، و«مجموعة الفكر» بالتعاون مع جامعة السوربون أبوظبي لمناقشة علم الجمال وفق نظرات الفلاسفة».