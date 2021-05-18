«بيت الحكمة».. 11 فعالية بـ «الشارقة القرائي للطفل»

الشارقة (الاتحاد)

سيكون الجمهور من أطفال ويافعين على موعد مع 11 فعالية متنوعة يقدمها «بيت الحكمة» أحدث أنموذج لمكتبات المستقبل بالشارقة، خلال مشاركته في الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، من 19 إلى 29 مايو تحت شعار «لخيالك». سينظم بيت الحكمة يوميّاً 3 فعاليات تستهدف إثراء معارف وخبرات الزوّار الصغار وتزويدهم بمعلومات في مجالات التقنية الحديثة والعلوم والآداب، والفنون، والموسيقى. وستتاح للأطفال معايشة كائنات بشكل واقعي بالاستعانة بتقنيات الواقع المعزز، كالاقتراب من «الأرملة السوداء» والتجوّل في منازل العصور الوسطى. ويحتضن الجناح جلسات تتضمن الطباعة على حقائب القماش، وصناعة آلة الهارمونيكا الموسيقية باستخدام الورق والعصي، وتعلم أساسيات البرمجة من خلال اللعب مع الروبوت الخشبي، كما سيتعرف الأطفال على فنون تصميم لوحات الفسيفساء باستخدام أشكال هندسية ملونة، ورسم أشكال «ماندالا»، وهي رسومات تستخدم لتعزيز التوازن العقلي السليم وعلاج الاكتئاب والتوتر، إلى جانب تعلّم مهارات تشكيل مجسمات خاصة لوجوههم باستخدام الصلصال.