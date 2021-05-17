«الإمارات للدراسات» يشارك في «أبوظبي الدولي للكتاب 30»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية مشاركته في فعاليات الدورة الـ 30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة ما بين 23 و29 مايو الجاري في مركز أبوظبي الدولي للمعارض.

إلى ذلك، قال سلطان محمد النعيمي، مدير عام المركز، إن المشاركة في هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة تأتي في إطار سعي مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وحرصه على خدمة المجتمع؛ من خلال الإسهامات الفاعلة في الفعاليات التي توفر وسائل المعرفة وفي مقدّمتها الكتاب المصدر الأول لكل راغب في توسيع مداركه والارتقاء بطريقة تفكيره، وفهم ما يحيط به وما يدور في عالم اليوم من أحداث وما يشهده من تطورات.

وأضاف أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب من أهم معارض الكتب على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالنظر إلى ما يستقطبه من مشاركات واسعة من دور نشر عالمية ذائعة الصيت في مجال صناعة المعرفة، وكونه يشكّل واحدة من أهم المنصات التي تتيح الفرصة للمؤلف والناشر تقديم إصداراتهما إلى جمهور واسع.

وأكد النعيمي حرص مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية على استلهام رؤية القيادة الرشيدة للدولة نحو بناء مجتمع المعرفة من خلال ترسيخ ثقافة القراءة والعلم والمعرفة في نفوس المواطنين والمقيمين في الدولة، وإعداد إطار وطني متكامل لتخريج جيل قارئ ومطلع على ثقافات العالم، من خلال إتاحة نتاجه العلمي والمعرفي لأبناء المجتمع ووضعه بين أيدي المهتمين والدارسين، والتفاعل الإيجابي مع الجهات والمنصات والفعاليات المعنية في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الحراك الثقافي وتوسيع مجالات تبادل الرؤى والأفكار والخبرات التي تسهم في تحقيق مجتمع المعرفة.

ويعرض المركز في جناحه مجموعة من إصداراته المتميزة والحديثة باللغتين العربية والإنجليزية، تتناول مختلف القضايا الاستراتيجية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعلوماتية التي تهم دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة خاصة، والقضايا المتعلقة بالعالم العربي، وأهم المستجدات الإقليمية والعالمية بصفة عامة، إلى جانب كتب يوثّق فيها مضامين المؤتمرات والندوات العلمية والاستراتيجية التي نظمها على مدار 26 عامًا منذ تأسيسه عام 1994، إضافة إلى أعداد من مجلة «رؤى استراتيجية» وهي دورية علمية نصف سنوية محكّمة، يصدرها المركز.