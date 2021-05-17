«أفلام السعودية» ينطلق في 1 يوليو

محمود إسماعيل بدر (أبوظبي)

يستعد القائمون على «مهرجان أفلام السعودية»، لإطلاق النسخة السابعة منه حضورياً وافتراضياً، في الفترة من1 إلى 7 يوليو المقبل، متخذاً من الصحراء هوية بصرية، بوصفها معطىً جمالياً يمتلك مقومات فلسفية تثري الخيال الإبداعي. مع استحداث جائزتين، وتجديد بعض معايير المسابقة.

وسيقدم المهرجان، الذي تنظمه الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في الدّمام، بشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة السعودية، برنامجاً خاصاً لعروض أفلام عالمية مختارة تتناول الصحراء بأشكال فنية مختلفة، وقد تمّ في هذه النسخة استحداث جائزتين هما: الأولى «جائزة جبل طويق لأفضل فيلم عن مدينة سعودية»، والثانية: «جائزة عبد الله المحيسن لأفضل فيلم أول»، كما سيكرّم المهرجان المخرج البحريني بسّام الذاودي، المعروف بإنتاجه لأول فيلم روائي طويل في البحرين بعنوان «الحاجز» في العام 1990، والذي يعد رائداً إقليمياً في صناعة الأفلام وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية سينما دول مجلس التعاون الخليجي، ومؤسساً ومديراً عاما لمهرجان السينما العربية الأول في مملكة البحرين.

ملصق المهرجان

ولرفع درجة التنافسية يتوجّه المهرجان، الذي انطلق للمرة الأولى في عام 2008، في هذه النسخة إلى التجديد في بعض المعايير والمواصفات وهيكلة المسابقات، وما يتصل بعالم الجوائز، وخاصة جائزة «النخلة الذهبية» لأفضل فيلم طويل، وأفضل فيلم قصير، وأفضل وثائقي، وأفضل ممثل وممثلة، وأفضل موسيقى تصويرية، ونخلة لجنة التحكيم الذهبية، مع استحداث برنامج «معمل تطوير السينما»، ضمن إطار جديد، حيث يستقبل المهرجان مشاركات السيناريو الطويلة والقصيرة للمنافسة، والدخول ضمن معمل تطوير السيناريو والذي يعد أحد البرامج المتخصصة، التي يتم العمل فيها على تطوير المشاركات الفائزة، ومن ثم تطوير مشاريعهم وإعدادها للإنتاج.

ويتم تحكيم المشاركات المتقدمة، وترشيح خمسة مشاريع سيناريو للدخول إلى المعمل، ومشاركتين بسيناريو طويل، وثلاث مشاركات بأفلام قصيرة، وسيتم منح المشاركين عند إتمام البرنامج مكافآت مالية.