تحكيم مشاركات مسابقة «القارئ المبدع 8»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مكتبة» في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي انطلاق عملية التحكيم للدورة الثامنة من مسابقة «القارئ المبدع»، والتي شارك فيها هذا العام 470 طالباً من مدارس حكومية وخاصة من جميع أرجاء دولة الإمارات.

ويشارك 25 من التربويين وأمناء المكتبات ومعلمي الحلقتين الأولى والثانية في عملية التحكيم، والتي تتم هذا العام بشكل افتراضي عبر منصة «ميكروسوفت تميز» حفاظاً على سلامة الطلّاب والمحكّمين، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال شهر يونيو.

ويتم تقييم كل طالب لتحديد مدى استيعابه للكتاب المقروء، وقدرته على نطق الكلمات بالشكل الصحيح، كما يعمل المحكّمون على تقييم مدى امتلاك الطالب لتفكير الناقد الإبداعي، بالإضافة إلى السرعة والطلاقة الشفهية والقراءة المعبّرة.

وقالت شيخة محمد المهيري، مديرة إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «سعداء بحجم المشاركة هذا العام، فعلى الرغم من القيود التي تفرضها الجائحة، شارك ما يقرب من 500 طالب وطالبة في النسخة الثامنة للمسابقة، وهذا يعكس شغف الطلّاب بالقراءة، ومدى اهتمام عائلاتهم بتحويل المطالعة إلى عادة يومية».

وقالت فاطمة التميمي، قائد البرامج ومسؤولة المسابقة: تهدف مسابقة «القارئ المبدع»، إلى تشجيع الأطفال والناشئة على القراءة باللغتين العربية والإنجليزية، وتسعى إلى تسليط الضوء على أهمية اللغة العربية كوعاء فكري وثقافي، وإثراء الساحة الأدبية ونشر القيم الثقافية والمجتمعية بين أفراد المجتمع.