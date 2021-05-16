«الجثة الأجمل».. رحلة عابرة للتاريخ

الشارقة (الاتحاد)

تستضيف مؤسسة الشارقة للفنون ضمن معارضها وفعاليتها الفنية خلال برنامجها لربيع 2021، المعرض الفردي «الجثة الأجمل» للفنان رايان تابت الذي يستمر حتى 15 يونيو المقبل في ساحة المريجة. ويتمحور معرض تابت حول مشروعه «فُتات» الذي بدأ العمل عليه في عام 2016 ولا يزال مستمراً في تطويره، حيث يستند فيه إلى رؤيته الشخصية والسجلات التاريخية، بهدف استكشاف رحلة التّنقيب الأثري التي قادها البارون ماكس فون أوبنهايم في مطلع القرن العشرين في موقع «تَلّ حَلَف» الواقع شمال شرق سوريا. ويجمع تابت في عمله الذي أنتجه حديثاً بعنوان «بورتريه فائق بُرخُش» أجزاء من التاريخ من خلال مقتنيات بُرخُش الشخصية وعمله المعرفي ومراسلاته، بالإضافة إلى الأعمال المنشورة التي تم إنتاجها في وقتٍ لاحق، والتي تتناول رحلته التي قام بها في عام 1929 والتي دامت ستة أشهر. أما عمله المعنون «الجثّة الأجمل» فيتألف من مجموعةٍ من الخِيام العسكريّة الفردية التي تتدلّى من السّقف بشكلٍ غير منَظَّم، والتي كان يستخدمها الجنود فيما تناول عمله «شظايا البازلت» إحدى غارات الحلفاء الليليّة على مدينة برلين في شهر نوفمبر عام 1943. ويطرح تابت في هذا المعرض عملاً جديداً تحت عنوان «بدائل رقميّة»، وهو عبارة عن أرشيف رقمي على شبكة الإنترنت، يعرض توثيقات الأعمال الفنية والمواد البحثية والكتابات النقدية التي قام بجمعها منذ عام 2015.