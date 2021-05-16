«الفجيرة الثقافية» لـ 15 مقيماً: «كفيتم ووفيتم»

الفجيرة (الاتحاد)

نظمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أمس الأول، في مقرها بالفجيرة، ملتقى «مسيرة العطاء 2021» التكريمي تحت شعار «كفيتم ووفيتم»، بهدف تكريم شخصيات مقيمة في دولة الإمارات وعاملة في إمارة الفجيرة منذ أكثر من 25 عاماً، ممن قدمت أعمالاً جليلة للمجتمع، حيث تم تكريم 15 مقيماً من مختلف الجنسيات والتخصصات بدروع مسيرة العطاء، تقديراً لجهودهم المخلصة ووفاءً لعطائهم المستمر على مدار سنوات طويلة في مسيرة البناء والتنمية في الدولة.

إلى ذلك، قال خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن مبادرة تكريم الشخصيات المقيمة من مختلف الجنسيات في الفجيرة، تأتي في إطار خطة الجمعية المواكبة للرؤية التنموية لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، وإسعاد مختلف شرائح المجتمع في الإمارة وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية الوطنية.

وأشاد بدور وجهود الشخصيات المكرمة التي قدمت أعمالاً جليلة وكرست وقتها وجهدها للعمل بحرص وتفانٍ داخل المجتمع ورسخت القيم الإنسانية في مختلف المجالات، مؤكداً أن استراتيجية الإمارات تكرس قيم التسامح ونشر ثقافة الخير والعطاء بين مواطنيها وجميع المقيمين على أرض الدولة.

من جانبه، ثمّن محمد خليفة الزيودي الرئيس التنفيذي لـ «سوق العرب»، الجهة الراعية، الدور الريادي الذي تقوم به جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية على مختلف الأصعدة، وإطلاقها مبادرات تصب في الإطار المجتمعي وترسخ روح الأخوة الإنسانية بين الجميع، لافتاً إلى أهمية دور الشخصيات المكرمة التي مثلت القدوة الحسنة والنموذج المثالي في كل مواقع العمل الوطني.

فيما أوضحت موزة مسعود، مديرة قطاع الشؤون الاجتماعية في الجمعية، أن هذا الاحتفاء لمسة وفاء ووقفة تقدير وإكبار ورسالة حضارية إماراتية خالصة لكل من ساهم في نهضة الدولة وتقدمها، مؤكدةً أن قيادة دولة الإمارات تقدّر كل من أسهم في مسيرة نجاحها وتطور مجتمعها، لذا حرصت «الفجيرة الثقافية» على ترسيخ هذا النهج الأصيل والثابت في سياسات الدولة وفي فكر وسلوك القيادة الرشيدة.

وأشارت إلى أن التكريم شمل: محمد الوسيلة، وفاطمة عبده خليل الزيني، وجاويد أخطر قريشي، وعوض الله علي محمد خير، ومحمد حمد عبدالمنعم غزال، وعبدالكريم محمد عمر، ووفاء عبدالمنعم أبوكليلة، وفاطمة السيد أحمد سراج، ونبيل فرج شايب، وشوكت علي خان، ومديحة عبدالله عبدالمقصود، ومبروك شحاتة الطلحة، وجورج فيليب، وجوزفين إسبر ريليس، ومطيعة أحمد محسن.