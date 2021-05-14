«ماحي بينبين» يستعرض أعطاب الحياة في «أفق مائل»

محمد نجيم (الرباط)

يعتبر التشكيلي المغربي ماحي بينبين من النجوم اللامعة في سماء المشهد الفني المغربي، الذي وصل صداه إلى بلدان ومحافل فنية عالمية، حيث أقام لسنوات طويلة في العاصمة الفرنسية باريس، ونيويورك، قبل أن يعود إلى المغرب ليستقر في مسقط رأسه مراكش، كما قدم لوحاته ومنحوتاته في مدن كثيرة: باريس، روما، زيوريخ، نيويورك، واشنطن، لندن، دبي، ميامي، إضافة إلى مشاركته في عدد كبير من المعارض الفردية والجماعية في المغرب.

وقد اختار الفنان ماحي بينبين، أن يقدم في مراكش أحدث أعماله الصباغية وتنصيباته الفنية المدهشة لما تكتنزه من رؤية لافتة في الطرح والبناء، في معرض من أضخم وأجمل المعارض التي تؤرخ لسنوات طويلة من مساره الفني الحافل بالعطاء والتجديد.

معرض اختار له اسم «أفق مائل» يأتي في وقتٍ تعيش فيه البشرية أصعب أوقاتها جراء تفشي فيروس كورونا، كما أن الأعمال التي يقدمها الفنان ماحي بينبين تُقحمنا أيضاً في سراديب تدفعنا للتساؤل عن مصيرنا ومصير ذواتنا وكينونتنا، وربما أراد منها هذا الفنان أن ينقل إلينا بوصفٍ شاعري مرهف وصادم أيضاً، ما يعيشه عالمنا من انهيارات وقيود وضبابية الأفق، كما تبدو الأجساد في أعماله لتصور لنا أعطاب الحياة وعجز الإنسان، وعدم قدرته على حل المعضلات الحضارية.

كما حاول الفنان ماحي بينبين، في أعماله المعروضة، الابتعاد شيئاً ما عن اللون الأسود الذي كان يطغى على جل أعماله السابقة. مع استعمال الأقنعة الغريبة ربما ليطمس الوجوه التي يقدمها، وهي وجوه غائمة في عناق شبحي، متقاطعة من دون أن يرى بعضها بعضاً أبداً، أو تنغمس، على الرغم منها، في الداخل السحيق وغير المبرر من الآخر. كما أن التعبيرات متشابكة، محمّلة بضجيج العالم، مع آلام عميقة لا توصَف ورغبات دفينة. الرؤوس، والأجساد والأرواح متداخلة، والمأساة مشتركة، فيما يبقى الصراخ محصوراً بالداخل، والنظرات صامتة، كما وصفها الناقد العالمي زايريك في كتيب المعرض.

كما أن الاشتغال حول موضوع الجسد، كما في أعمال سلفه الراحل محمد القاسمي، يتحدد على مستوى مسح الهوية وتجاهلها، مع فارق بسيط هو أن ماحي بينبين دفع بالتشظي إلى منتهاه: فقس العيون، تسييج الأفواه، شق الأجساد وتركها تحلق، أو تتهاوى في مجالات الفراغ.