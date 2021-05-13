القاص والمترجم محمد عبد النبي لـ «الاتحاد»: اكتساح الرواية فيه شُبهة من الزيف

إيهاب الملاح (القاهرة)

محمد عبد النبي قاص ومترجم وروائي مصري، ينتمي إلى تيار «الكتابة الجديدة»، أو جيل العقود الأولى من الألفية الثالثة، الجيل الباحث عن المغامرة والتجريب والتمرس بألعاب الكتابة وألاعيبها، دون الانزلاق إلى فخاخ الإلغاز والغموض. وهو مؤسس ورشة «الحكاية وما فيها» المهتمَّة بتطوير مهارات الكتابة الأدبية.

صدر له 3 روايات، و4 مجموعات قصصية، وحاز العديد من الجوائز، منها جائزة ساويرس الثقافية للرواية في دورتها التاسعة، ووصلت روايته «بيت العنكبوت» إلى القائمة القصيرة في بوكر 2017، وأخيراً وصلت مجموعته القصصية اللافتة «كان ياما كان» إلى القائمة القصيرة في جوائز ساويرس للإبداع الأدبي (فرع القصة القصيرة). (الاتحاد) كان له معه هذا الحوار:

* من انشغالاتك الرئيسة بموازاة الإبداع التأسيس للمعرفة العملية بالكتابة وأسرارها.. هل ينشغل كتابك الجديد بهذه الفكرة أم يدور حول مشروع آخر؟

هو كتاب جديد/قديم، فَقد نُشرَ محتواه مِن قبل مُنجَّماً، مقالاتٍ وموضوعات، في إصدارات مختلفة، ورقية أو إلكترونية، لكني رأيتُ أنَّ مواده تستحق البقاء أطول قليلًا مِن زمن النشر الصحفي.

أعدتُ العَمل عليها بحيث تصلح لشكل الكتاب، ويصدر منتصف هذا العام عن دار الكَرمة المصرية. عنوانه «في غرفة الكتابة»، وهو عنوان شهادة عن الكتابة مِن بين مواد الكتاب. ثمة موضوعات أخرى تدور همومها الأساسية حول الكتابة، لا بالمعنى التقني والتعليمي المباشر، كما هو الحال مع كتابي «الحكاية وما فيها - السرد: مبادئ وأسرار وتمارين» الصادر عن دار هنداوي - كلمات في مصر سنة 2016، ولكن عبرَ تناول مستوياتٍ أُخرى تتعلَّق بعملية الكتابة مِن بعيد كفِعل وممارسة إبداعية واجتماعية.

* ما الجديد الذي يضيفه الكتاب لموضوعة صنعة الكتابة الإبداعية وأسرارها الخفية؟

مِن ضمن مادة الكتاب أيضاً بضعة موضوعات متتالية حول الموسيقى والإيقاع والغناء في علاقتها بالكتابة الأدبية، وحول قيمة الصمت والعُزلة للكاتب والإنسان عموماً، وحول الأذن وحاسة السَمع وطبيعتها ومعضلاتها، وحول الكلام وأنواع تجارته. وأيضاً ثلاثة موضوعات تتناول عالَم نجيب محفوظ، مِن زوايا مختلفة، وفي نهاية الثلاثين فصلاً/موضوعاً، مقال حول فَرعٍ مِن البوذية هو فلسفة الزِن مِن خلال كتابين مترَجمين للعربية عنها.

* ما رأيك في حضور القصة القصيرة الآن في مواجهة الاكتساح الطاغي للرواية؟

اكتساح الرواية (تجارياً) مسألة قديمة، فَلولا بعض المجلات الأدبية المهمة في الغرب التي تنشر القصة القصيرة، وتقدّم مكافآت نَشر مُحترمة لكتّابها لأصبح هذا الفن مهدداً بالانقراض منذ عقود عديدة. وحضور القصة (بمعنى تميزها) مسألة قديمة أيضاً، فَلطالما كانت القصة الساحة الأساسية للابتكار والتجريب ومَعمل تفريخ كبار الساردين، وفي بعض أبناء جيل الستينيات المصري نموذجاً، فقد بدأ أغلبهم بها مثل بهاء طاهر، وعاد إلى زيارتها مراراً، وبعضهم لم يخرج من مملكتها بالأساس، مثل سعيد الكفراوي، ومحمد المخزنجي، ووجد فيها مستودعاً لأحلامه وتجاربه المتنوعة والثرية.

* هل ما يعتبره البعض اكتساحاً روائياً هو على حقيقته كذلك بالفعل؟!

لا. ليس كذلك! إن اكتساح الرواية مُضلّ وفيه شُبهة مِن الزَيف، لأنَّ أبوابها مُشرَعة دائماً في وَجه تجارب قد تكون غير مخلصة للتقاليد الأدبية المستقرة أو حتى عاطلة من التطلُّع لآفاق تجريبية رحبة، فيما تلتزم قوالب جاهزة مضمونة النجاح، فتخرج في أغلبها في صيغٍ غير أدبية هي أقرب للكتابات الصحفية أو التقارير المباشرة. أمَّا القصة فَلا تفتح أبوابها لكل مَن لديه موضع مثير أو بحث تاريخي، فلا تعترف إلَّا بالجَمال والانتقاء، لذلك لن تجد مفاتيحها في يد كل مَن هبَّ ودب.

* «التجريب» في الكتابة وصعوبة التعامل معه على مستوى التلقي نسبياً.. ما رأيك في هذه المسألة؟

للتجريب أشكال ودَرجات، وهو يبقى مرهوناً بطبيعة الحدود المستقرّة الطامح لتجاوزها. ربما لا تخلو كتابة جيدة مِن التجريب ولو بدرجةٍ ما، ولو على مستوى استعمال تقنيةٍ غريبة للمرة الأولى بالنسبة للكاتب.

التجريب يمكنه أن يكون مَعملاً شخصياً للكاتب، مِن غير أن يصر على أن نشر كل نتاج هذا المَعمل للجمهور، لأنَّ تلك الخطوة تعني أن يتحوَّل التجريب إلى تجربة يمكن أن تمدَّ جسوراً لقارئ ما ولو كان نوعياً أو نخبوياً، أمَّا دون ذلك فتظل تحليقات وارتجالات خاصة بالكاتب نفسه، أمَّا حينما يصرَّ على توريط القارئ معه في ألعابٍ قد تتسم بالإغراق في الذاتية أو الغلو في الغموض والاستغلاق، فعليه ألَّا يتحسَّر بعد ذلك على قلة القراء أو غبائهم.

وعلى الجانب الآخَر، المتلقي السلبي ليس شيئاً محموداً، فبما أنَّ عشرات الوسائل والوسائط توفر الآن موادّ للتسلية السهلة والمثيرة والملتهمة للوقت، يطمح كل كتاب أنَّ مَن يلجأ إليه للتسلية والمتعة والرفقة الطيبة، يطمحُ كل كتابٍ وكل كاتب أن مَن يلجأ إليهما مستعد لبذل بعض الجهد والإسهام في رحلة إنتاج المعنى.