تحصين النفس والأولاد بعد الأخذ بالأسباب.. بالمحافظة على الأدعية المأثورة

أبوظبي (الاتحاد)

أوصى المركز الرسمي للإفتاء التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالمحافظة على الأدعية المأثورة للوقاية من الأمراض، ومنها «كورونا»، وذلك رداً على سؤال ورد للمركز حول: «هل هناك دعاء محدد يمكن أن نقوم به أوننصح به أولادنا حتى لا يصيبهم مرض كورونا؟».

وأجاب المركز الرسمي للإفتاء: «من الأمور التي تعين على تحصين النفس والأولاد بعد الأخذ بالأسباب: المحافظة على الأدعية المأثورة عموماً، خاصة في أوقات الإجابة، ومن ذلك: (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم)، ثلاث مرات، صباحاً ومساءً».