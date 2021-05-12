أبوظبي (الاتحاد)
أوصى المركز الرسمي للإفتاء التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالمحافظة على الأدعية المأثورة للوقاية من الأمراض، ومنها «كورونا»، وذلك رداً على سؤال ورد للمركز حول: «هل هناك دعاء محدد يمكن أن نقوم به أوننصح به أولادنا حتى لا يصيبهم مرض كورونا؟».
وأجاب المركز الرسمي للإفتاء: «من الأمور التي تعين على تحصين النفس والأولاد بعد الأخذ بالأسباب: المحافظة على الأدعية المأثورة عموماً، خاصة في أوقات الإجابة، ومن ذلك: (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم)، ثلاث مرات، صباحاً ومساءً».