مسابقات وجوائز قيّمة في «الشارقة القرائي للطفل 12»

الشارقة (الاتحاد)

يقدم «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، مجموعة من المسابقات المعرفية والثقافية تماشياً مع رؤية المهرجان الرامية إلى النهوض بفكر ووعي الأجيال الجديدة، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ12 من الحدث الذي ينطلق في مركز إكسبو الشارقة، في الفترة من 19 وحتى 29 مايو الجاري تحت شعار «لخيالك».

ويقدّم المهرجان «جائزة الشارقة لكتاب الطفل»، الهادفة إلى تشجيع الكتّاب المبدعين في مجال أدب الطفل على إنتاج أعمال متميزة رفيعة المستوى تسهم في تنمية قدرات الطفل الأدبية والثقافية وتلعب دوراً في خلق الوعي الأدبي لديه.

وتضم الجائزة ثلاثة حقول هي: كتاب الطفل «باللّغة العربية» من 4 إلى 12 سنة، وكتاب اليافعين «باللّغة العربية» من 13 إلى 17 سنة، وكتاب الطفل «باللّغة الانجليزية» من 7 إلى 13 سنة، حيث رصدت اللّجنة جوائز مالية قيمتها 20 ألف درهم لكل حقل.

ويقدم المهرجان «جائزة الشارقة لكتاب الطفل لذوي الاحتياجات البصرية»، التي تستهدف تعميق الوعي بأهمية تقديم أعمال ترتقي بفكر ومعارف هذه الفئة المهمة من المجتمع، ورصدت إدارة المهرجان جائزة قدرها 20 ألف درهم للفائزين بالجائزة.

وسيحظى عشّاق اللّغة العربية وأصحاب الإبداعات في مجال الشعر بفرصة المشاركة في مسابقة «فارس الشعر» التي ينظمها المهرجان بالتعاون المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بهدف تشجيع الجيل الجديد على قراءة الشعر العربي وحفظه وتوجيههم نحو القراءة السليمة والإلقاء الجيّد.

ورصد الحدث جوائز قيّمة للفائزين حيث سيحصل صاحب المركز الأول على ثلاثة آلاف درهم وبُردة الشِعر، والفائز بالمركز الثاني 2000 درهم، فيما سينال المركز الثالث جائزة قدرها ألف درهم.

ويطرح مهرجان الشارقة القرائي للطفل «رسام المستقبل» التي يشرف عليها مجموعة من الفنانين المتخصصين وتقام بالتعاون مع شركة «ميداف للمساحات الفنية والاستوديو الإبداعي». وتسعى المسابقة إلى فتح المجال أمام المشاركين للتعبير عن مواهبهم واكتشافها عبر إشراكهم في أجواء تنافسية تمنحهم فرصة ابتكار لوحاتهم الخاصة باستخدام وسائط مثل ألوان الأكريليك وأقلام الرصاص ولوحات الرسم القماشية، ضمن معايير حددتها اللّجنة المشرفة على المسابقة.