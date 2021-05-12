نصوص النديم لأول مرة في طبعة مجمعة

إيهاب الملاح (القاهرة)

عن دار المرايا للإنتاج الثقافي والفني، صدرت ولأول مرة، «نصوص عبد الله النديم» الكاملة. وتأتي هذه الطبعة الجديدة من نصوص الأديب الساخر المناضل الثائر عبد الله النديم، في مجلدين أنيقين الأول لأشعاره، والثاني لنصوصه النثرية التي لطالما شغلت الباحثين والمتخصصين المعنيين بدراسة التطور الفكري والنضال السياسي المصري والعربي منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وحتى الربع الأول من القرن العشرين.

كما تأتي هذه الطبعة من كتاب «نصوص عبد الله النديم» لتملأ فراغاً كبيراً في المكتبة العربية، حيث تقدم إضاءاتٍ من الأهمية بمكانٍ فيما يتعلق بالكتابة الأدبية في عصر النهضة العربية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وتكشف عن فترة زمنية مهمة في تاريخ مصر الحديث والعالم العربي، وهي الثورة العرابية، نتعرف فيها من خلاله بعمق على أهم أحداثها ومآلاتها بقلم خطيبها وثائرها وفيلسوفها عبد الله النديم.

وأما عبد الله النديم (1842-1896)، فهو الأديب والمناضل الثائر وخطيب الثورة العرابية والبطل الشعبي المغوار، أحد أعلام الوطنية والثقافة المصرية في تاريخها الحديث، بدونه وبدون الأدوار التي لعبها والآثار التي تركها على المستويين المادي والمعنوي لا يكون لتاريخنا الفكري والثقافي والسياسي حضور مكتمل وواضح المعالم والقسمات.

المقدمة الوافية التي قدم بها الدكتور علاء الدين محمود بين يدي نصوص النديم تستحق القراءة، ففي 105 صفحات استطاع أن يقطر ويكثف كل ما أمكن جمعه وقراءته عن ابن النديم فيما يضيء نصوصه، ويعرف بها ويوضح سياقاتها الاجتماعية والسياسية والثقافية.

الجزء الأول هو ديوان النديم الشعري، والذي يصدر للمرة الأولى كاملاً منذ وفاة النديم في العقد الأخير من القرن التاسع عشر. بينما يُخصص الجزء الثاني لآثار عبد الله النديم النثرية، إضافة إلى قائمة ببليوغرافية مُحدَّثة تحوي جميع ما أنتجه عبد الله النديم من كتب ودواوين شعرية ومقالات صحفية ورسائل أدبية ومسرحيات، وكذا جميع ما نُشر عن عبد الله النديم من دراسات متنوعة.