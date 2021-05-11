لزوم البيوت والالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية في العيد

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المركز الرسمي للإفتاء ضرورة الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية خلال أيام العيد، وذلك رداً على سؤال ورد للمركز ونصه:«كما تعلمون، يوم العيد يوم فرح وسرور، ومن عاداتنا: ان نجتمع، ويقوم الأرحام والجيران بزيارة بعضهم بعضاً، فماذا تنصحوننا أن نفعل في هذا العيد، إن صدرت فيه توجيهات بلزوم البيوت؟

وأجاب المركز:عليكم الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقايية بلزوم البيوت، وأن َيتم التواصل مع الأرحام والأصدقاء عن طريق الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو برامج الاتصال المريية؛ وتحصل بذلك الصلة ولكم الأجر؛ فاَلحرص على صحة الأرحام والأصحاب وسلامتهم أولى من زيارتهم في العيد حتى لا تكون سبباً في الإضرار بهم.