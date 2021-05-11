132 فعالية تقود الصغار لاحتراف صناعة القصص المصورة

الشارقة (الاتحاد)

تخصص الدورة الـ 12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 19 إلى 29 مايو تحت شعار (لخيالك)، منصة إبداعية لفن «الكوميكس» تنظم خلالها 132 فعالية تتوزع بين 110 ورشات و22 عرضاً ترفيهياً فنياً، تقدم فيها مهارات وتقنيات صناعة الكوميكس ورسوم المانغا اليابانية.

وتستضيف المنصة خلال المهرجان الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة، كتّاباً ومختصين، من لبنان وبولندا، والمجر، وإيطاليا، وأوكرانيا، في تجربة شائقة تتيح للأطفال التعرف على هذا الفن، والتدريب على مهاراته التي تدمج بين الرسم والكتابة القصصية.

ومن عروض المنصة، عرض مرئي بعنوان «بحارة الفضاء» يستند إلى فن البوب الآسيوي ورسوم من عالم المانغا، وعرض بعنوان «الصراع العظيم»، يتخلله عرض «باركور» وألعاب بهلوانية.

ويقدم المهرجان ورشة حول حبكة القصص المصورة، للتعريف بقواعد وأسرار صياغة الحكايات المثيرة للاهتمام، إلى جانب ورشة بعنوان «أكتب قصتي المصورة» تتناول في 5 خطوات مراحل كتابة قصة مرسومة باليد، تمكن الأطفال من إجادة إعداد القصص المصورة وتعلمهم كيفية كتابة السيناريو.

وفي ورشة عمل تتناول موضوع بناء الشخصيّة الشريرة في قصص (الكوميكس)، يطّلع المشاركون على صور مرجعيّة مطبوعة لمجموعة من شخصيات القصص العالمية الشهيرة، لتحفيزهم على رسم الشخصيات والمواقف المبتكرة من خيالاتهم.

وتستهدف ورشة «كيف تكتب نصاً؟» تعليم الأطفال كتابة سيناريوهات وحوارات من وحي خيالهم لمقاطع مصورة جاهزة، بالإضافة لورشة أخرى حول الإخراج الفني يتعرف خلالها المشاركون على تخطيط ورسم الصفحات لإتقان مبادئ الإخراج الفني للقصص، في حين تبين ورشة «تصميم الخلفيات» الطرق العديدة لتصميم خلفيات مشاهد القصص المصورة، وتعرف بأساسياتها الضرورية.

ويتعرف الجمهور من خلال ورشة عمل «تعبيرات» على رسم مشاعر مختلفة على وجوه الشخصيات، ضمن تمرينات لخطوات الرسم التعبيري وابتكار شخصيات تعبر عن الانفعالات المختلفة، كما يتعلم الأطفال كيفية بناء شخصيات الأبطال الخارقين في ورشة تفاعلية بعنوان «الأبطال الخارقون».