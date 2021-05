نجوم الفن وأفلام ومسرحيات على تلفزيون وإذاعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)تشارك هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بقنواتها وإذاعاتها، جمهورها من مختلف أنحاء العالم فرحة حلول عيد الفطر المبارك، وتقدّم مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية والمسرحيات والأفلام السينمائية ذات المضامين المتميزة التي تثري معارف وأذواق جميع أفراد العائلة.

صباح الشارقة.. صباح العيد

يطل تلفزيون الشارقة على متابعيه صبيحة العيد عبر برنامجه المجتمعي الأشهر «صباح الشارقة»، ليعايد جمهوره على طريقته الخاصة، حيث سيرافق متابعيه بحلقات استثنائية أول أيام العيد تقدمها الإعلاميتان عليا المنصوري وأمل محمد، من بيت الحكمة، يتخللها عرض مجموعة من الفقرات المتنوعة والتقارير الخاصة التي ترصد أجواء العيد في الإمارة وتعرّف بصناعة الحلوى والأزياء التقليدية، وتستضيف العديد من الشخصيات، منهم سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، ومصممة المجوهرات عزة درويش القبيسي، والمتخصصة بالتراث موزة خميس الدهماني.

ويستضيف البرنامج في ثاني أيام العيد الفنان الكويتي الكبير سعد الفرج، الذي سيفتح صفحات من مسيرته المليئة بالإنجازات، إلى جانب العديد من الشخصيات الفنية والمجتمعية، كما يقدّم البرنامج مجموعة من الفقرات المتنوعة مثل «وقتك لطفلك للعيد» التي سيتم خلالها تصوير العديد من الأماكن الترفيهية لقضاء إجازة العيد للأطفال، وأخرى تعرّف بأحدث الأفكار الخاصة بتصميم مداخن البخور.

وسيكون الجمهور على موعد في ثالث أيام العيد مع العديد من الفقرات والضيوف، أبرزهم سعادة عبد الله بن سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، والرحالة والمغامر الإماراتي مهند سليمان اليحيائي، في الوقت ذاته ستقدم القناة فقرات متنوعة تطرح أفكاراً فنية لتنسيق الزهور، والتعريف بالأماكن السياحية في الإمارة.

الفرح مع الجماهير.. سحوبات وجوائز

وبما يعرّف بالعروض والخصومات، ويفتح المجال للتفاعل مع الجمهور بشكل حيّ ومباشر، تعرض القناة في ثاني وثالث أيام العيد برنامج «مهرجان رمضان الشارقة» الذي يقدّم للجمهور بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومن قلب المراكز التجارية «صحارى» و«سيتي سنتر الزاهية» العديد من السحوبات على قسائم شرائية وتوزيع الهدايا من خلال طرح المسابقات والأسئلة الخفيفة والمتنوعة، كما سيتم السحب على سيارة خلال ثاني أيام عيد الفطر وسيارتين في ثالث أيام العيد.

السينما في بيتك

وتقدم قناة الشارقة لمشاهديها نخبة من الأفلام الأجنبية العائلية، حيث سيستمتع الجمهور بالفيلم The Adventures of Roborex الذي يروي قصة تعلق فتى بكلبه الآلي، وفيلم A little Game، الذي تدور أحداثه حول فتاة متعلقة بلعبة الشطرنج، وفيلم A Sunday Horse الذي يسلط الضوء على معنى الوفاء والتحدّي لمتسابقة تتجاوز الصعاب لتحقيق طموحاتها.

وسيستمتع المشاهدون بقائمة طويلة من الأعمال السينمائية العربية والأجنبية، التي تضمّ One chance، وThe Adventurer The Curse of the Midas Box، وBekas وعنتر ابن ابن ابن ابن شداد، وفص ملح وداخ، وخير وبركه وغيرها.

مسرحيات

وبما يأخذ الجمهور نحو جماليات المسرح، تعرض القناة المسرحية الكويتية «مسرحية 2021» التي ستكشف عن أمر غامض، لأشخاص استيقظوا ووجدوا أنفسهم يأكلون بعضهم البعض، فما الذي حصل لهم؟

ويزيّن العيد بأجوائه العديد من البرامج الرئيسية في القناة، حيث سيستمتع الجمهور بمتابعة مظاهر العيد خلال برامج «أماسي»، و«ورقات»، و«كأس المعرفة»، و«في الشارقة»، إلى جانب «معاً أصدقاء»، و«سمّار» و«على ذوقك» الذي سيقدم العديد من الوصفات الشهية خلال العيد.

«النهائي الحلم» على شاشة الشارقة الرياضية.. وجوائز قيّمة بانتظار الجماهير

وسيكون جمهور الرياضة على موعد مع مفاجآت خلال العيد عبر شاشة قناة الشارقة الرياضية، حيث ستبثّ القناة العديد من البرامج والتغطيات التي يتخللها تقديم جوائز قيمة، إذ سيحظى عشّاق الساحرة المستديرة بفرصة الاستمتاع بمشاهدة التغطية الاستثنائية لنهائي البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، إلى جانب العديد من الفقرات الجماهيرية التي تمنح جوائز نقدية قيّمة عبر برنامج «ملاعبنا» الذي سيطل على جمهوره برفقة مذيعي برنامج «واحد من الثلاثة» الذين يرافقون الجمهور بجوائز نقدية وعينية من مختلف الأماكن السياحية في الإمارة والدولة.

وسيستضيف البرنامج نخبة من ألمع نجوم الفريقين المتواجدين في اللقاء النهائي للكأس، إضافة إلى تغطية تجهيزات الاتحاد للحدث الكروي الذي سيشهد عودة الجماهير للمدرجات بعد غياب عام كامل، كما ستقوم القناة ببث أكثر من 27 مباراة نهائية في أوقات مختلفة، لترصد القناة الحدث لحظة بلحظة وتنقل عبر شاشتها نبض الجمهور وتفاعله.

العيد في «الوسطى»

وتتزيّن شاشة قناة الوسطى من الذيد بأجواء العيد، حيث ستقدم لمشاهديها مجموعة من البرامج المتنوعة، ونخبة من الأعمال السينمائية والمسرحية التي ستبثّ طيلة أيام الفطر المبارك، حيث ستعرض حلقات خاصة من البرنامج الصباحي «يوميات الوسطى» تحت عنوان «عيدكم مبارك»، يتخلله لقاءات مع شخصيات من أبناء المنطقة الذين يتحدثون عن ذاكرتهم في العيد ما بين الماضي والحاضر.

وتعرض القناة برنامج «فرحة العيد» الذي تسترجع من خلاله ذكريات العيد وخصوصيته لدى أهل البادية، وذلك عبر استضافة مجموعة من الرواة والشعراء من أبناء المنطقة الوسطى، إضافة إلى سلسلة من البرامج والتقارير التي ترصد من خلالها نبض العيد وأجواءه في المنطقة.

فرحة الفطر المبارك على شاشة الشرقية من كلباء

وتشارك قناة الشرقية من كلباء جمهورها فرحة العيد عبر سلسلة من البرامج الأعمال التلفزيونية، حيث تطل عليهم ببرنامج «عيدكم مبارك»، و«فرحة العيد»، والبرنامج السياحي «وجهة» الذي يعرّف بأهم المعالم السياحية والأثرية المهمة في المنطقة رفقة نخبة من النجوم الذين يستضيفهم الفنان الإماراتي عبدالله سعيد بن حيدر، كما تقدم القناة برنامجها «السوق القديم» الذي يطرح مسابقات من السوق القديم في مدينة خورفكان.

أثير العيد.. على إذاعة الشارقة

وترافق إذاعة الشارقة مستمعيها خلال العيد بباقة من البرامج المتميزة، أبرزها «فرحة العيد» التي ستعايد من خلاله الإعلامية عائشة الحمودي، ويشاركها في التقديم الطفلة مزنة نجيب والطفل عبدالعزيز العامري، على أطفال الإمارات وتصطحبهم في جولة تطرح من خلالها العديد من الأسئلة التي تثري معارفهم ومخزون معلوماتهم، إلى جانب برنامج المسابقات الجماهيري «رصيدك بيدك»، الذي يقدمه الإعلامي سلطان الشامسي، كما ستقدم برنامج «عصرية العيد» الذي سيستقبل فيه المذيعان يوسف الحمادي وهزاع الشحي مكالمات المتصلين ويشاركانهم فرحة العيد، إلى جانب برنامج المسابقات «العيد يانا» من تقديم جمال السميطي والفنان مرعي الحليان.

بلس «95» العيد بحلّة متميزة

وتقدم إذاعة «بلس 95»، الناطقة باللغة الإنجليزية، لمستمعيها أول أيام العيد تغطية استثنائية على مدار 4 ساعات متواصلة من الساعة 12 ظهراً وحتى 4 عصراً، يشارك فيها جميع المذيعين العاملين لديها ليقدموا التهاني الخاصة بالعيد، ويناقشوا آلية الاحتفالات هذه السنة، خاصة في ظل جهود الدولة لمكافح كورونا، حيث ستتم مشاركة الجمهور فرحة العيد، يرافقها بثّ رسائل توعوية والتأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ويتخللها بثّ موسيقى خاصة تتناسب مع أجواء الاحتفالات التي ستمنح التغطية إيقاعاً خاصاً للفرح.