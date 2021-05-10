«كتاب الأحلام» و«جود نايت» على مسرح «الشارقة القرائي للطفل 12»

الشارقة (الاتحاد)

سيكون زوّار الدورة الـ12من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، على موعد مع عروض مسرحية وفنية جوّالة يقدمها نخبة من الممثلين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، يبرز منها عمل «كتاب الأحلام»، أول عمل مسرحي من إنتاج الهيئة، ويعرض للمرة الأولى ضمن برنامج فعاليات المهرجان التي تقام في الفترة من 19 إلى 29 مايو الجاري، في مركز إكسبو الشارقة.

تروي مسرحية «كتاب الأحلام»، حكاية فتاة تسعى لتحقيق أحلامها عبر المسابقات الثقافية، فتفوز بكتب تثري مكتبتها، إلى أن يأتي يوم تجد فيه كتاباً يدخلها إلى عالم مليء بالمعرفة والخيال يجعلها تكتشف الكثير من الحلول بمساعدة شخصيات عدة.

من عرض «الغابة المسحورة» (الصور من المصدر)

المسرحية من بطولة هبة الدري، محمد المسلم، بدر الشعيبي، ناصرعباس، فهد الصالح، ديمة أحمد، غرور صفر، جنى الفيلكاوي، وأحمد بن حسين. ويستضيف مسرح المهرجان العرض المسرحي «جود نايت» (Goodnight) الذي يروي حكاية فتاة موهوبة في الغناء والعزف، تبحث عن فرصة لإثبات موهبتها، متجاوزة ظروفها العائلية، إذ تلتقي نجمة غناء مشهورة عبر الواقع الافتراضي لتبدأ أحداث القصة.

ويشارك في المسرحية، فرح الصراف وغدير السبتي وآلاء الهندي ومحمد الرمضان وفيصل فريد؛ وتعرض يومي الخميس 20 مايو، والجمعة 21 مايو، ويوم السبت 22 مايو.

ويثري المهرجان ذائقة زوّاره بعرض «الغابة المسحورة» البريطاني الذي يعرف بجمال الطبيعة وأسرارها، عبر جولة تقوم بها ممثلة في فقاعة شفافة تروي الحكاية بإيقاع مسرحي صامت أمام الجمهور.

من عرض «الألوان المتراقصة»

وفي رحلة يسافر فيها الجمهور عبر الزمن، يأخذ العرض الجوّال «أسماء لامعة في التاريخ»، زوّار المهرجان ليتعرفوا على تفاصيل تاريخية، ويطّلعوا على منجزات قيّمة حققتها شخصيات خالدة، عبر جولة مسرحية تعتمد على تقنية «السلوويت»، أحد الفنون المتّبعة في المجال المسرحي والتي تعتمد على الاستفادة من الظل وتوظيفه لتجسيد الشخصيات.

ويستضيف المهرجان عرض «الثنائي الخفي» الذي يقدم للزوّار حكاية شائقة تعرّف بسلالم «هوغوورتس» المتحركة التي اشتهرت مع إطلاق سلسلة أفلام «هاري بوتر»، وتتيح المجال أمام ضيوف المهرجان ليستمتعوا بهذه الجولة الساحرة التي تعرّف بالعديد من الشخصيات المؤثرة والغامضة.